Contraloría reanuda concurso de méritos 2024-2026 para proveer 3.144 cargos, tras orden de juez

La Contraloría General reanudó este miércoles el concurso de méritos para proveer 3.144 cargos, tras las órdenes de un juzgado en Mocoa, Putumayo, y de Cúcuta, de levantar la suspensión de este proceso, que fue ordenado por el Gobierno tras el terremoto.

Hay que recordar que el ente de control suspendió el pasado 18 de septiembre este proceso hasta el próximo año,tras la orden del Gobierno de aplazar esos concursos para proveer empleos públicos cuando las condiciones de la emergencia por el terremoto puedan afectar la igualdad de oportunidades de los participantes.

(En contexto: Contraloría suspende concurso de méritos de 3.144 cargos tras orden del Gobierno por el terremoto)

Por tanto, la entidad afirmó que a partir del 8 y hasta el 20 de octubre para que los participantes afectados por el terremoto del 10 de agosto de este año, remitan la acreditación por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o la entidad a nivel territorial que haga sus veces al correo concursocgr2024@contraloria.gov.co

“La Contraloría General de la República reafirma su compromiso con el respeto de los derechos fundamentales, el cumplimiento de las decisiones judiciales y la garantía de los principios de mérito, igualdad y transparencia que orientan el acceso al empleo público”, explicó.

Calendario para caracterizar a afectados

Entre tanto, con el fin de caracterizar a los damnificados del terremoto, la Contraloría publico el calendario de este proceso.

(Además: Juez ordena a Contraloría reanudar concurso de méritos que suspendió con el argumento del terremoto)

Además, le ordenó a la Universidad de Antioquia, en calidad de operador técnico y logístico del concurso de méritos 2024 -2026, remitir el listado total de los aspirantes inscritos en el concurso en el que se precise nombre, identificación, convocatoria, número de registro, ciudad de domicilio registrada al momento de la inscripción y correo electrónico, con el fin de verificar que las personas que se caractericen estén debidamente inscritas y activas en el concurso.