Analdex nombra a Santiago Pardo como nuevo presidente tras salida de Javier Díaz

La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) aceptó la renuncia de Javier Díaz Molina a la Presidencia Ejecutiva del gremio y designó como su sucesor a Santiago Pardo Salguero, quien iniciará de inmediato el proceso de empalme.

La salida de Díaz del cargo que ocupó durante 29 años responde a una decisión personal relacionada con su jubilación, la cual había sido aplazada en varias ocasiones por solicitud de la misma Junta Directiva.

Durante su gestión, Díaz lideró la transformación de Analdex desde una asociación enfocada exclusivamente en exportadores hacia un gremio que representa a exportadores, importadores y empresas de la cadena logística y de servicios. Además, participó en la construcción de la institucionalidad del comercio exterior colombiano y en procesos como la creación de entidades clave del sector y la negociación de acuerdos comerciales.

¿Quién es Santiago Pardo, nuevo presidente de Analdex?

El nuevo presidente de Analdex, Santiago Pardo, es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en comercio internacional, negociaciones comerciales y diplomacia.

Entre otros cargos, fue jefe negociador de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, Corea del Sur, Turquía y Panamá, embajador de Colombia en Japón y vicepresidente de Analdex.

La organización agradeció el legado de Javier Díaz Molina tras cerca de cuatro décadas vinculado al gremio y expresó confianza en que la experiencia de Pardo permitirá afrontar los retos futuros del comercio exterior colombiano.

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