La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció en el marco del Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Cartagena, que el Gobierno nacional pondrá en marcha una inversión cercana a los 300 millones de dólares para modernizar la infraestructura tecnológica de la aviación civil en Colombia, tras detectarse fallos en equipos que encendieron las alertas sobre la seguridad operacional.

Según explicó la funcionaria, la situación obligó a la entidad a actuar de manera inmediata mediante la contratación de labores de mantenimiento preventivo que no se realizaban desde hace varios años, así como a acelerar un ambicioso plan de renovación tecnológica.

“Eso, por supuesto, generó una alerta, lo que nos obliga a contratar rápidamente un mantenimiento preventivo que no se hacía hace muchísimos años, pero además a hacer una gran renovación tecnológica”, señaló la ministra.

La inversión contempla la adquisición e instalación de nuevos radares, la incorporación de tecnología de última generación y la intervención de las torres de control del país, con el propósito de fortalecer la seguridad aérea y garantizar la continuidad de las operaciones.

Noguera precisó que los recursos serán ejecutados este mismo año y que ya se iniciaron los procesos contractuales para la compra de los equipos. “Ya iniciamos todo el proceso para adquirir nuevos radares, implementar nueva tecnología y realizar intervenciones en las torres de control para poder garantizar la seguridad, que hoy es la prioridad de la entidad”, afirmó.

La ministra reconoció que algunos equipos dejaron de funcionar, situación que motivó las acciones urgentes de mantenimiento y modernización. No obstante, aseguró que las medidas adoptadas buscan fortalecer la capacidad operativa del sistema aeronáutico colombiano y prevenir futuros inconvenientes en la prestación del servicio.

Con este plan de inversiones, el Gobierno espera actualizar una infraestructura considerada estratégica para el transporte aéreo nacional y responder a las crecientes exigencias de seguridad y eficiencia en el sector.