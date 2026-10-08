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“Disparo en el pie”: Fenavi por pérdida de competitividad del Puerto de Buenaventura por sobrecosto

Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre el cobro de $4.235 por tonelada que entra o sale a través del Puerto de Buenaventura.

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“Buenaventura emitió un decreto el 26 de agosto en el que establece un sobrecosto de $4.235 por tonelada de carga que entra o sale del puerto. El 32% de la carga de granos que entra al país lo hace por allí, por lo que se suma a la cadena de problemas que tenemos”, dijo.

Detalló que esto agrava la pérdida de competitividad del Puerto de Buenaventura.

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“Tiene problemas de cuello de botella de hasta de 8 horas de espera para descargar un camión, saturación de contenedores, problema del dragado del canal, aumenta el fondeo por lluvias. Todo lleva a que Buenaventura pierda competitividad”, indicó.

“Esto es un disparo en el pie para el Puerto de Buenaventura y su competitividad”, agregó.

¿Cómo afecta el sobrecosto en el Puerto de Buenaventura a Fenavi?

Aclaró que el precio del pollo en Colombia se determina por producción, pero resaltó que lo que ha subió en el país es la logística para la venta de pollos, como los servicios, el transporte, los salarios mínimos, entre otros.

Escuche la entrevista completa aquí: