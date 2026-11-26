Prosperidad Social inicia ciclo 6 de Renta Joven en noviembre: fechas por número de documento. Getty Images

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció el inicio de las transferencias del sexto ciclo de Renta Joven, las cuales se llevarán a cabo entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026.

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Según explicó Sandra Suárez Pérez, directora del DPS, para esta entrega la entidad invertirá 29.501 millones de pesos, con los que se garantizará la cobertura del beneficio económico a 72.244 participantes del programa.

¿De cuánto son las transferencias de Renta Joven en noviembre 2026?

De acuerdo con lo informado por el DPS, en el ciclo 6, los beneficiarios de Renta Joven recibirán 400.000 pesos por estar matriculados en programas de formación técnico-profesional, tecnológico o profesional universitario.

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La entidad detalló que este monto corresponde a la matrícula del segundo semestre de 2026 para los estudiantes de instituciones de educación superior, y a los meses de agosto y septiembre para los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

¿Cómo serán los pagos y las fechas por número de documento para Renta Joven?

El programa de subsidio a estudiantes Renta Joven realiza las transferencias a sus participantes a través de la cuenta bancaria registrada o en la modalidad de giro de la siguiente forma:

Abono a cuenta bancaria

Para los participantes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), quienes recibirán la transferencia de forma escalonada durante dos días, según el último dígito del documento de identidad:

26 de noviembre: 0, 1, 2, 3 y 4.

0, 1, 2, 3 y 4. 27 de noviembre: 5, 6, 7, 8 y 9.

Mediante giro

Quienes no tengan producto financiero registrado pueden reclamar el pago del 26 de noviembre al 9 de diciembre a través de giro, en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país.

En el siguiente enlace podrá consultar los puntos habilitados por municipio: https://consultatusubsidio.supergiros.com.co:3444/

¿Cómo hacer el registro en el Gestor de Información Financiera del DPS?

El procedimiento para registrar el producto financiero y recibir pagos de subsidios se realiza por internet a través del Gestor de Información Financiera (GIF) y no requiere acudir a una oficina de Prosperidad Social.

Ingresar al portal oficial: acceder a la página de Prosperidad Social y buscar el apartado del Gestor de Información Financiera. También se puede ingresar directamente a https://gif.prosperidadsocial.gov.co/.

acceder a la página de Prosperidad Social y buscar el apartado del Gestor de Información Financiera. También se puede ingresar directamente a https://gif.prosperidadsocial.gov.co/. Consulte y valide la identidad: ingresar los datos solicitados y completar las preguntas de seguridad para verificar que se trata del beneficiario del programa.

para verificar que se trata del beneficiario del programa. Registre el producto financiero: seleccionar la entidad correspondiente e ingresar los datos de la cuenta bancaria o billetera digital que esté a nombre del beneficiario.

seleccionar la entidad correspondiente e ingresar los datos de la cuenta bancaria o billetera digital que esté a nombre del beneficiario. Adjunte la certificación: cargar el documento de titularidad expedido por la entidad financiera, que debe tener menos de 30 días de antigüedad.

cargar el documento de titularidad expedido por la entidad financiera, que debe tener menos de 30 días de antigüedad. Autorizar el abono directo: manifestar la voluntad de recibir las transferencias monetarias en el producto financiero inscrito y completar el envío de la información.

Prosperidad Social realizará las verificaciones de identidad y titularidad con la entidad financiera. El resultado podrá consultarse en el mismo GIF y también será notificado mediante mensaje de texto.

Esta validación del resultado podrá consultarse aproximadamente dos semanas después del registro.

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