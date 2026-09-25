ANT y Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) destrabarán proyectos energéticos paralizados

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) acordaron sellar una alianza para resolver definitivamente la legalidad de terrenos donde no se han podido adelantar proyectos energéticos y de infraestructura de hidrocarburos.

Para ello, la máxima autoridad de tierras de la nación analizará caso por caso, a fin de resolver situaciones jurídicas pendientes con títulos, delimitaciones, además de otras.

“La idea es que, de la mano de la ACP, consolidemos unos procesos de interés nacional que, ahora mismo, están afectando al sector. Nuestro propósito es darles una pronta solución”, aseguró el director de Acceso a Tierras de la ANT, Juan Manuel Noguera.

Facilitar la aplicación de normativas vigentes, agregó el alto funcionario, optimiza compromisos que quedaron pendientes: “Vamos a concentrar esfuerzos para destrabar problemas que la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas tuvo en el gobierno anterior. Pondremos de nuestra parte para impulsar su productividad”.

A su turno, el presidente de la ACP, Frank Pearl, dejo claro cómo va a ser el trabajo conjunto entre la Asociación y la Agencia.

“Desde la ACP, y en representación del sector de hidrocarburos, podemos decir que estamos completamente alineados con las medidas de política pública que la Agencia Nacional de Tierras va a tomar con los postulados que se van a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo”, remarcó el presidente de la ACP.

En la misma vía del director Noguera, Frank Pearl, además, señaló que de lo que se trata es de avanzar por el bien del país: “¿Qué queremos? Recuperar el orden, recuperar la claridad, recuperar los derechos que fueron violados a ciudadanos y empresarios para hacer sus actividades. Y lo queremos hacer, por supuesto, respetando los derechos de las minorías y de las comunidades”.

La hoja de ruta comenzará a ser trabajada en el curso de las próximas semanas, indicó la Directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina María Garrido.