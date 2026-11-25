Salud

Las demoras en la entrega de medicamentos, las dificultades para conseguir atención médica y los problemas con los contratos de los prestadores llevaron finalmente a la Superintendencia Nacional de Salud a establecer 34 compromisos para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Dirección de Sanidad Militar.

Uno de los casos que concentra la atención es el del FOMAG, que tiene más de 840.000 afiliados y permanece bajo una medida cautelar de la Supersalud por fallas en la prestación de los servicios médicos. Durante la inspección, el organismo encontró un aumento en las quejas, los reclamos y las acciones de tutela relacionadas con la atención de docentes, pensionados y sus familias, esto tras varias inspecciones realizadas por la supersalud.

Los pendientes del sistema de salud del magisterio

Entre las principales obligaciones del FOMAG está gestionar la entrega de más de 14.500 medicamentos que se encuentran pendientes. También deberá mejorar la atención de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo, así como fortalecer las rutas de atención integral.

Otro de los problemas identificados tiene que ver con la contratación de los servicios médicos. El fondo deberá acreditar 1.094 contratos de prestación de servicios de salud y suministro de medicamentos. Esto implica presentar los soportes correspondientes de los acuerdos con los prestadores que hacen parte de la atención de sus afiliados.

Además, la situación también involucra obligaciones económicas. La Supersalud estableció que el FOMAG deberá garantizar el pago oportuno de las facturas corrientes, cancelar el 29 % de la cartera que supera los 180 días de vencimiento y pagar 468 reembolsos por un total de $386 millones.

Estos últimos corresponden a recursos que deben devolverse a los usuarios por gastos de salud que fueron objeto de reembolso. Además, el fondo tendrá que integrar sus sistemas de información y fortalecer el seguimiento a las reclamaciones y al cumplimiento de las órdenes judiciales.

Las fallas que encontró en Sanidad Militar

Las inspecciones también evidenciaron dificultades en la Dirección de Sanidad Militar. Allí se identificaron problemas para acceder a los servicios médicos, demoras en las respuestas a las solicitudes de los usuarios, dificultades en la atención materna y fallas en la continuidad de la entrega de medicamentos.

Para corregir estas situaciones, Sanidad Militar asumió 15 compromisos. Entre ellos está entregar 1.019 medicamentos pendientes y responder 480 reclamaciones relacionadas con la atención en salud.

También deberá mejorar los indicadores de las rutas de atención integral, fortalecer el seguimiento a los contratos, mejorar el manejo de la información financiera y adoptar medidas para garantizar el pago de las obligaciones pendientes con los prestadores médicos.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que hará seguimiento a las 34 medidas para verificar que las entidades cumplan las acciones establecidas y corrijan las deficiencias encontradas.

La vigilancia estará puesta especialmente en que los medicamentos lleguen a los pacientes, que los servicios médicos tengan continuidad y que se resuelvan las obligaciones pendientes con los prestadores de salud.