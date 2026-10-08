MinTransporte rechaza nuevo cobro por tonelada de carga en Buenaventura
El Ministerio de Transporte rechazó el nuevo cobro establecido por el Distrito de Buenaventura para los vehículos de carga que ingresen o salgan de las terminales portuarias.
El Ministerio de Transporte rechazó el nuevo cobro establecido por el Distrito de Buenaventura para los vehículos de carga que ingresen o salgan de las terminales portuarias.
La medida establece una tarifa de 4.235 pesos por cada tonelada de carga transportada. Para el Ministerio, este nuevo costo encarece la carga y la operación logística y puede afectar la competitividad del puerto.
La cartera recordó que por Buenaventura pasa más del 44 % del comercio exterior de Colombia y señaló que la ciudad necesita empleo, inversión y desarrollo, no nuevas barreras para la actividad económica.
El pronunciamiento del Ministerio se conoce luego de que Colfecar también cuestionara la medida y advirtiera sobre el impacto que tendría para el transporte de carga.