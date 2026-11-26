En el marco del Congreso de Infraestructura que se desarrolla en Cartagena, el gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, denunció una presunta campaña de desprestigio en redes sociales contra la entidad encargada de administrar y canalizar los recursos destinados a la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según señaló Henao, se han identificado más de 3.000 cuentas que estarían detrás de publicaciones dirigidas a cuestionar la gestión del Fondo. De acuerdo con la denuncia, estas cuentas habrían destinado entre 2.000 y 3.000 millones de pesos en publicidad digital con el objetivo de generar rechazo e indignación entre las comunidades impactadas por la tragedia.

El directivo advirtió que la difusión de mensajes negativos se ha intensificado en un contexto preelectoral, cuando comienzan a perfilarse las disputas políticas de cara a la elección de mandatarios territoriales prevista para 2027.

“Queremos el control, pero que convierta esto en una bandera política irracional está atacando a las víctimas del sismo”, afirmó Henao, al defender la necesidad de que exista vigilancia ciudadana y política sobre el manejo de los recursos públicos, aunque rechazó que dicha supervisión se transforme, según dijo, en una “campaña de odio” con fines particulares.

El gerente recordó la magnitud de la emergencia causada por el terremoto, que dejó más de 330 personas fallecidas, cerca de 500.000 damnificados y alrededor de 255.000 ciudadanos que perdieron sus viviendas.

La denuncia se produce en un momento especialmente complejo para el proceso de reconstrucción. El Fondo Milagro cuenta actualmente con recursos por 15,3 billones de pesos, una cifra que resulta insuficiente frente a las necesidades estimadas para recuperar la infraestructura, la vivienda y los servicios en los territorios afectados.

Según las proyecciones presentadas por la entidad, el costo de la reconstrucción oscila entre 40 y 50 billones de pesos, aunque otras estimaciones elevan la cifra hasta los 54 billones. Esta brecha financiera se ha convertido en uno de los principales desafíos para garantizar la recuperación de las zonas golpeadas por el desastre natural.