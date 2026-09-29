Bananeros alertan que producir en El Niño y con dólar bajo amenaza 200.000 empleos del sector
A pocos días de Fruit Attraction 2026, los gremios bananeros de Colombia, AUGURA y ASBAMA, advierten que la caída de la productividad, los impactos climáticos, la apreciación del peso y el aumento de los costos reducen la capacidad del sector para sostener más de 200.000 empleos y atender las crecientes exigencias sociales y ambientales del mercado europeo.
Magdalena
En 2026, más de 1.200 hectáreas de cultivo de banano han resultado afectadas por inundaciones y más de 3.000 por vendavales. Ante estos y otros impactos climáticos, AUGURA y ASBAMA estiman que la productividad del sector podría caer cerca de un 20 %. Al descenso de la producción se suma un entorno económico exigente. La apreciación del peso frente al dólar reduce los ingresos en moneda local de una actividad esencialmente exportadora.
A la vez, los costos aumentan por el encarecimiento de los insumos y fertilizantes, las inversiones necesarias para cumplir los estándares internacionales y el incremento cercano al 23 % del salario mínimo en Colombia para el año en curso.
Por otro lado, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha advertido sobre el fortalecimiento de El Niño y ha elevado al 75% la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad no registrada en las últimas décadas. Para una actividad agrícola que depende de la disponibilidad de agua, la temperatura y la estabilidad de los ciclos productivos, un escenario de menos lluvias y mayor estrés hídrico añade incertidumbre a la producción y los costos.
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Más de 200.000 empleos dependen directamente de la agroindustria bananera colombiana. Durante más de 38 años, productores y trabajadores han construido un modelo de diálogo social y negociación colectiva que ha permitido avanzar en formalización laboral, estabilidad y mejores condiciones de vida para miles de familias en las regiones productoras del país.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...