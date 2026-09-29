Bananeros alertan que producir en El Niño y con dólar bajo amenaza 200.000 empleos del sector

Magdalena

En 2026, más de 1.200 hectáreas de cultivo de banano han resultado afectadas por inundaciones y más de 3.000 por vendavales. Ante estos y otros impactos climáticos, AUGURA y ASBAMA estiman que la productividad del sector podría caer cerca de un 20 %. Al descenso de la producción se suma un entorno económico exigente. La apreciación del peso frente al dólar reduce los ingresos en moneda local de una actividad esencialmente exportadora.

A la vez, los costos aumentan por el encarecimiento de los insumos y fertilizantes, las inversiones necesarias para cumplir los estándares internacionales y el incremento cercano al 23 % del salario mínimo en Colombia para el año en curso.

Por otro lado, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha advertido sobre el fortalecimiento de El Niño y ha elevado al 75% la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad no registrada en las últimas décadas. Para una actividad agrícola que depende de la disponibilidad de agua, la temperatura y la estabilidad de los ciclos productivos, un escenario de menos lluvias y mayor estrés hídrico añade incertidumbre a la producción y los costos.

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Más de 200.000 empleos dependen directamente de la agroindustria bananera colombiana. Durante más de 38 años, productores y trabajadores han construido un modelo de diálogo social y negociación colectiva que ha permitido avanzar en formalización laboral, estabilidad y mejores condiciones de vida para miles de familias en las regiones productoras del país.