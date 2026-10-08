Colfecar rechaza cobro por tonelada a vehículos de carga que circulen por Buenaventura

Transporte

Un nuevo cobro para los vehículos de carga que entran o salen de las terminales portuarias de Buenaventura generó rechazo entre los transportadores. Se trata de una tarifa de $4.235 por cada tonelada de carga transportada, establecida por la Alcaldía mediante el Decreto Distrital 0338 de 2026.

En términos prácticos, según el cálculo presentado por Colfecar, un tractocamión que movilice 30 toneladas tendría que pagar alrededor de $127.050 adicionales por operación. El gremio considera que este nuevo costo llega en un momento especialmente complejo para quienes movilizan mercancías desde y hacia el principal puerto del Pacífico colombiano.

El nuevo cobro y por qué genera rechazo entre los transportadores

La directora de Colfecar, Nidia Hernández, aseguró que los transportadores ya vienen asumiendo importantes incrementos en sus costos. Según el gremio, durante los últimos cuatro años el precio del diésel aumentó 25 %, los peajes 40 % y el salario mínimo más el auxilio de transporte 79 %.

A esos incrementos se suman, de acuerdo con Colfecar, los costos que genera la situación particular de Buenaventura: inseguridad, saqueos de carga, bloqueos en la vía Cali-Buenaventura, restricciones por derrumbes y dificultades para entregar contenedores vacíos.

El gremio sostiene que estas condiciones ya están afectando la operación. Pues en los accesos al puerto se presentan, según su reporte, filas de hasta 25 kilómetros y esperas de hasta ocho horas. Además, algunos vehículos pueden permanecer durante días intentando devolver contenedores vacíos, lo que reduce el número de viajes que pueden realizar.

Para Colfecar, este escenario también está restándole competitividad al puerto. La organización asegura que algunas cargas se están trasladando hacia puertos de la Costa Caribe debido a los mayores costos y dificultades que, según su diagnóstico, enfrenta actualmente la operación en Buenaventura.

Además Hernández cuestionó que, en lugar de solucionar estos problemas, se establezca un nuevo cobro al transporte. En ese sentido su llamado a la Alcaldía es a replantear la medida y evitar que el sector termine asumiendo nuevamente los costos de problemas que, según el gremio, requieren soluciones de infraestructura y eficiencia logística.

Colfecar pide revisar la tarifa y cuestiona el destino de los recursos

Colfecar no solo cuestiona el valor de los $4.235 por tonelada. También pide conocer con detalle el Estudio Técnico, Financiero y de Movilidad de 2024 que sirvió de base para establecer la tarifa.

El gremio considera necesario que la Alcaldía explique por qué el cobro se calcula de acuerdo con las toneladas transportadas si uno de los objetivos de la medida es gestionar la congestión y la circulación. También pide conocer cuánto espera recaudar el Distrito, qué obras se financiarán, dónde se realizarán, cuánto costarán y quién será responsable de ejecutarlas.

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con las vías por las que circulan los vehículos de carga. Colfecar señala que buena parte de esa infraestructura corresponde a la Red Vial Nacional, bajo responsabilidad de entidades como la ANI y el Invías, mientras que el acceso al puerto de Aguadulce está relacionado con infraestructura a cargo de la Gobernación del Valle del Cauca.

Por eso, el gremio advierte sobre una posible duplicidad de cobros. Los transportadores ya pagan, entre otros conceptos, el peaje de Loboguerrero y la sobretasa nacional al ACPM, recursos que tienen destinaciones relacionadas con la infraestructura vial.

¿Qué pide ahora Colfecar?

El gremio solicita a la Alcaldía de Buenaventura suspender la implementación y el recaudo del cobro mientras se desarrolla la Mesa Institucional de Concertación que, según Colfecar, ya fue aceptada por la administración distrital y se realiza una revisión técnica, jurídica y económica de la medida.

Pues en reunion a todo lo anterior, basicamnete la preocupación del sector va más allá del valor que tendría que pagar cada camión. Colfecar advierte que un aumento en los costos de transporte puede terminar impactando a generadores de carga, importadores, exportadores, industria y comercio, y eventualmente trasladándose al precio de materias primas, alimentos y otros bienes.