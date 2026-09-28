Dólar está volviendo a subir en Colombia, ¿qué generó el rebote de la divisa? Experto analiza

Él es el Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros de Banco Davivineda y Grupo Bolívar (Crédito: Davivienda Corredores) // Imágenes de fondo tomadas de Getty Imagenes

El dólar ha recuperado gran parte del terreno que había perdido en 2026 frente al peso colombiano desde el 4 de marzo, fecha en la que se registra el mayor valor de la divisa en el país durante ste año.

Aunque a la fecha no ha alcanzado este valor, para hoy 28 de septiembre de 2026 la moneda extranjera mantiene la tendencia al alza.

El repunte se ha hecho más evidente desde el 12 de septiembre, cuando la divisa se encontraba por debajo de los $3.000 pesos colombianos, poniendo en alerta a diferentes sectores que realizan importación y exportación en Colombia y que a su vez empezaron a ponerle más atención a sus variaciones.

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¿Por qué volvió a subir el dólar en Colombia?

Para darle respuesta a esta duda hablamos con Germán Cristancho Herrera, quien es director de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros de Davivienda y cuenta con experiencia en análisis económico y mercados financieros.

Cristancho aseguró que uno de los principales factores del rebote de la moneda extranjera se ubica en el país norteamericano, pues la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) elevó su tasa de interés en 25 puntos básicos y dejó el rango de referencia entre 3,75% y 4%.

Esto generó un aumento inmediato en el rendimiento de los bonos del Tesoro, que son la tasa de ganancia efectiva que un inversionista recibe al comprar: “En el caso de los bonos a 10 o a 30 años, ya se han ubicado en tasas superiores al 5% y de hecho se han ubicado más cerca del 5.2 y 5.5% aproximadamente”, dijo.

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“Ese aumento de las tasas tiende a generar un atractivo importante de los activos norteamericanos y eso es lo que ha llevado a que el dólar más o menos desde finales de agosto o inicios de septiembre a hoy se haya fortalecido casi un 3%”, completó.

Frente este panorama, el experto también se refirió a los factores que han influido recientemente en el comportamiento de la divisa en Colombia. De esta forma, comento que “en las últimas horas a través del anuncio de que Colombia buscaría negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar una solución a la situación fiscal del país.”

De igual forma, es importante recordar que “en el último año mientras las monedas latinoamericanas se habían apreciado 5%, nuestra moneda hacia mediados de agosto se había apreciado cerca de 22%”así lo menciono el experto.

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¿El rebote significa que el dólar seguirá subiendo?

El reciente incremento no significa que la divisa mantenga su crecimiento de manera continua. El comportamiento dependerá de factores como las próximas decisiones, “tampoco tenemos una expectativa de subida del dólar tan fuerte o de devaluación del peso colombiano tan fuerte y esto tiene mucho que ver con que por un lado el anuncio de buscar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional puede representar un respaldo o una garantía” Así se refirió.

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¿Cómo afecta a Colombia que el dólar baje?

Una caída del precio del dólar tiene efectos diferentes sobre la economía colombiana. Por un lado, favorece a los consumidores y a las empresas que dependen de productos, insumos o materias primas importadas, porque necesitan menos pesos para adquirir cada dólar.

Sin embargo, el incremento del peso también representa un reto para los exportadores o sectores que reciben sus ingresos en dólares, como el café, obtienen menos pesos por cada dólar que convierten a moneda nacional. Además, los productos colombianos pueden resultar relativamente más costosos para compradores internacionales, lo que puede afectar la demanda externa.

Según datos del Observatorio de Complejidad Económica en julio de 2026, Colombia exportó cerca de 4.280 millones e importó 7.968 millones de dólares. “Esto es una muestra no sólo de que nuestro peso colombiano está muy apreciado sino que esto está causando un incremento importante en la compra de productos importados hacia el país lo que debería por efecto de demanda de dólares llevar a que la tasa de cambio suba” así lo menciono.

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