Inflación anual subió al 6,29 % en septiembre, confirmó el DANE

La inflación en el país volvió a ganar terreno durante septiembre de 2026. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual del 6,29 %, frente al 5,18 % observado en septiembre de 2025, lo que evidencia una mayor presión sobre los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares.

El resultado adquiere especial relevancia porque, según las cifras presentadas, para encontrar una inflación anual superior hay que remontarse a julio de 2024, cuando se situó en el 6,86 %.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE reveló que durante septiembre los precios aumentaron 0,37 %, mientras que la inflación acumulada entre enero y septiembre llegó al 5,74 %. Un año atrás, en septiembre de 2025, la variación mensual había sido del 0,32 % y la acumulada se situaba en el 4,55 %.

El comportamiento anual estuvo marcado por importantes incrementos en varias divisiones de gasto. Restaurantes y hoteles presentó la mayor variación, con un 9,44 %, seguido de salud, con 7,79 %; educación, 7,49 %; alimentos y bebidas no alcohólicas, 6,74 %; y bebidas alcohólicas y tabaco, 6,05 %.

El balance de algunos alimentos también refleja fuertes aumentos. La carne de res registró una inflación anual del 14,22 %, mientras que el precio de la papa presentó una variación anual del 78,24 %. En contraste, el arroz mostró una reducción anual del 2,83 %.

Por niveles de ingreso, la inflación anual fue del 6,32 % para los hogares de ingresos altos, 6,30 % para la clase media, 6,22 % para los hogares vulnerables y 6,14 % para los hogares pobres.

De esta manera, el resultado de septiembre consolida un escenario de mayor presión inflacionaria, con incrementos importantes en componentes de consumo cotidiano como alojamiento, alimentación, restaurantes, transporte y educación.