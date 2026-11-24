La Universidad de Medellín emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que confirmó que el senador Alex Xavier Flórez Hernández obtuvo el título de abogado en esa institución, luego de que se difundieran cuestionamientos sobre su formación académica y la validez de sus credenciales profesionales.

En el documento, la universidad señaló que Flórez recibió el título de abogado, según consta en el acta de grado número 19490 del 24 de noviembre de 2023.

La institución también precisó que el congresista cumplió los requisitos académicos y estatutarios para obtener el título, incluido el trabajo de grado denominado Control de convencionalidad. Limitaciones a los derechos políticos en el marco del sistema interamericano y el derecho colombiano.

De acuerdo con el comunicado, la sustentación oral de la monografía se realizó el 17 de agosto de 2023. Una vez finalizada la exposición y atendidas las preguntas, los dos jurados designados aprobaron el trabajo. Posteriormente, el 15 de septiembre de ese año, se expidió el paz y salvo correspondiente.

La universidad hizo una precisión sobre la tarjeta profesional de abogado y explicó que su expedición corresponde a la autoridad legalmente facultada para hacerlo y constituye un trámite voluntario y personal.

Alex Flórez anunció acciones judiciales

Tras la publicación del comunicado, el senador se pronunció sobre los señalamientos relacionados con su título profesional y anunció acciones judiciales contra quienes, según indicó, difundieron información sobre la supuesta inexistencia de su título.

«Dijeron que yo no tenía título de abogado y hoy los denuncié por injuria y calumnia: dos concejales de Medellín y un asesor. Aquí está mi acta de grado. A estos mediocres que hacen política engañando a la gente les falta mucho pelo pa’l moño», escribió Flórez.

El pronunciamiento hace referencia a los cuestionamientos que, según el congresista, realizaron el concejal Andrés Rodríguez, conocido como «El Gury», y el excandidato al Congreso David Toledo, quienes habían sostenido que Flórez no contaba con el título de abogado.