Ecopetrol explora oportunidades de negocio en Venezuela durante congreso internacional de petróleo

Ecopetrol destacó que Venezuela continúa siendo un mercado de interés para la industria energética debido a la magnitud de sus recursos y al potencial de desarrollo asociado a la actividad petrolera.

El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez participa en el Congreso Internacional de Petróleo y Gas que se realiza en Caracas, Venezuela, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer la estrategia de crecimiento de la compañía en el sector de los hidrocarburos

La presencia de la petrolera en este encuentro hace parte de una agenda orientada a consolidar alianzas estratégicas, intercambiar experiencias con actores de la industria y analizar perspectivas de desarrollo para el mercado energético regional.

Según la compañía, el evento reúne a líderes del sector para debatir sobre el resurgimiento de Venezuela como un actor relevante en la industria global de hidrocarburos.

Ecopetrol destacó que Venezuela continúa siendo un mercado de interés para la industria energética debido a la magnitud de sus recursos y al potencial de desarrollo asociado a la actividad petrolera. En ese contexto, la empresa busca evaluar alternativas que puedan generar valor tanto para la compañía como para Colombia.

La petrolera también informó que, antes de participar en estas actividades, realizó procesos de debida diligencia y análisis de riesgos, además de implementar protocolos para garantizar el cumplimiento de las licencias generales expedidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) y de la normativa nacional e internacional aplicable.

La participación de Joaquín Gutiérrez Caballero en Caracas se enmarca en las primeras acciones impulsadas bajo la nueva etapa de liderazgo de la empresa, enfocada en fortalecer la competitividad de Ecopetrol y explorar oportunidades de crecimiento en el sector energético regional.