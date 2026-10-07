Dólar HOY 7 de octubre 2026 en Colombia: La moneda internacional recupera $6,23

El dólar estadounidense es la moneda más recurrente en el comercio internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Por ello es que la variación afecta en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, empresarios e inversionistas.

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Banco de la República

El dólar para este 7 de octubre inicia con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.216,01 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 6 de octubre de 2026 se permite entender que la divisa extranjera recurre levemente terreno frente a la moneda nacional.

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Dólar Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 7 de octubre las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.188 - Venta a $3.296

Compran a $3.188 - Venta a $3.296 Medellín: Compran a $3.157 - Venta a $3.288

Compran a $3.157 - Venta a $3.288 Cali: Compran a $3.075 - Venta a $3.305

Compran a $3.075 - Venta a $3.305 Cartagena: Compran a $3.150 - Venta a $3.380

Compran a $3.150 - Venta a $3.380 Cúcuta: Compran a $3.270 - Venta a $3.310

Compran a $3.270 - Venta a $3.310 Pereira: Compran a $3.180 - Venta a $3.270

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Real Brasileño

El real brasileño es la moneda oficial de Brasil y se distingue a nivel mundial por su característico diseño con animales nativos de la biodiversidad del país inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $650,45 pesos colombianos. Lo que en comparación a datos anteriores, representa un incremento de $8,01 pesos colombiano y una variación del 1.25%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este miércoles 7 de octubre la divisa se encuentra con una cotización de $2.277,59 pesos colombianos, lo que frente a su anterior informe, registró un incremento de $33,55 pesos colombianos, equivalente al 1,50%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 90,43 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una incremento de 1,33%. Para hoy 7 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 90,74 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 89,36 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 102,34 dólares, lo que representa un crecimiento del 1,75% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 102,37 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 100,83 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para está jornada, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 83.181 dólares, lo que representa una variación de -3.089 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda pierde un -3,47%.

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