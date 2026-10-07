Organización Internacional de Empleadores destacó liderazgo de Bruce Mac Master tras renuncia a Andi

La Organización Internacional de Empleadores (OIE) se pronunció tras la renuncia de Bruce Mac Master a la Andi, quien durante 13 años estuvo al frente de este gremio y salió en medio de tensiones con el Gobierno de Abelardo de La Espriella.

La comunidad mundial de empleadores expresó “su sincero y profundo reconocimiento a la labor de Bruce Mac Master” por su gestión en la Andi y su destacada contribución a la OIE, en su calidad de miembro de su junta Directiva.

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Pero también señaló que tuvo un valioso y prolongado liderazgo regional, particularmente en contextos complejos para la representación y la defensa de los intereses de los empleadores de América Latina.

Defensa a la autonomía de la Andi

Al mismo tiempo, la OIE reafirmó su estrecha relación institucional con la ANDI, y aseguró que va a contribuir, si así lo requieren a defender su autonomía.

Esta organización aseguró que la ANDI ha desempeñado un papel fundamental en la representación del sector empresarial en Colombia, incluso en momentos complejos y de transición, así como en el seno de la OIE.

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“La OIE permanece plenamente a disposición de la ANDI y de sus dirigentes para brindar el apoyo que consideren necesario y contribuir a preservar su autonomía e independencia, así como el a fortalecer un liderazgo empresarial sólido y representativo en Colombia”, remató el gremio.