Restringida llegada de aeronaves a Cartagena por situación de rehenes en el Éxito

Una situación de extrema gravedad se registra en el sur de Cartagena. Un grupo de sujetos armados y vestidos completamente de negro tomó el control del almacén Éxito de la zona, manteniendo retenidas a varias personas en lo que inicialmente se reportó como un hurto.

Se estima que entre 10 y 15 personas se encuentran secuestradas dentro del establecimiento, amarradas de pies y manos. Se exige una suma de 7.000 millones de pesos para proceder con la liberación de los rehenes.

Las autoridades han iniciado negociaciones y hasta el momento se ha logrado la liberación de una primera persona. El operativo de seguridad paralizó el comercio en el sector y cerca de 50 policías, francotiradores y unidades de inteligencia del Gaula intentan controlar la situación.

A las afueras del establecimiento, la angustia y el llanto se han apoderado de los familiares de las personas que quedaron atrapadas en el interior, entre quienes se encuentran tanto trabajadores del almacén como clientes.

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Hay nuevos mensajes 11:50 p.m. | Este es el panorama en las inmediaciones del Éxito de Cartagena 12:42 p.m. | Restringida llegada de aeronaves a Cartagena por situación de rehenes en el Éxito La Aeronáutica Civil confirmó que en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena fueron euspendidas las aproximaciones por operaciones de aeronaves de la Fuerza Pública en final de pista 01, por la situación de orden público en las inmediaciones. La autoridad de la aviación en Colombia confirmó que solo operan despegues y recomienda a los pasajeros contactar a las aerolíneas por posibles cambios en itinerarios. 12:40 p.m. | Paseo Centro Comercial Paseo de la Castellana cierra ingreso por la Avenida Pedro de Heredia La Administración del Centro Comercial Paseo de la Castellana expresó la solidaridad con los clientes, trabajadores, vecinos y personal administrativo de Almacenes Éxito Cartagena. Como medida preventiva, se cerró temporalmente el acceso peatonal y vehicular ubicado sobre la Avenida Pedro de Heredia e invitan a los visitantes a hacer uso de las demás entradas habilitadas, las cuales cuentan con control y monitoreo constante. 12:33 p.m. | Las autoridades señalan que su prioridad es proteger la vida de las personas en el lugar y piden prudencia con la información no oficial mientras avanza el operativo 11:30 a.m. | El drama que viven las familias en el exterior del Éxito En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, María Claudia, esposa de un hombre que ingresó al almancén temprano en la mañana y de quien no se tiene noticia. La mujer explicó que intentó comunicarse desesperadamente con su esposo a sus dos líneas telefónicas, sin obtener respuesta: “Mi corazón vuela, se acelera, empiezo a llamar a Sebastián, Sebas, Sebas, no contesta, no contesta, le escribo, él tiene dos números, uno personal y el corporativo, no me contesta, no me contesta”. 11:00 a.m. | El operativo de seguridad paralizó el comercio en el sector El operativo de seguridad paralizó el comercio en el sector y cerca de 50 policías, antifrauteros y unidades de inteligencia del Gaula intentan controlar la situación. 10:39 a.m. | Comienza la liberación de rehenes en medio del hurto registrado en el Éxito Cartagena. 9:42 a. m. | Hombres armados llegaron a robar en un local comercial de Éxito en Cartagena y tienen rehenes

La Policía Nacional informó que desplegó sus capacidades especializadas para atender una emergencia que se registra a esta hora en un almacén Éxito de Cartagena. Las autoridades señalan que su prioridad es proteger la vida de las personas en el lugar y piden prudencia con la información no oficial mientras avanza el operativo.

Por su parte, la Aeronáutica Civil confirmó que en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena fueron suspendidas las aproximaciones por operaciones de aeronaves de la Fuerza Pública en final de pista 01, por la situación de orden público en las inmediaciones.

La autoridad de la aviación en Colombia confirmó que solo operan despegues y recomienda a los pasajeros contactar a las aerolíneas por posibles cambios en itinerarios.

La situación sigue siendo crítica y bajo desarrollo, mientras las autoridades intentan establecer comunicación directa dentro del almacén para evitar que el conflicto escale a mayores proporciones.

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