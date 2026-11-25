¿Por qué está subiendo tanto el dólar en Colombia? Razones detrás del alza de los últimos días. Getty Images

Después de varios meses con tendencia a la baja y estabilidad en esos mismos niveles, en noviembre el dólar ha experimentado un nuevo rebote. Este movimiento ha llamado la atención de analistas hasta importadores, quienes permanecen atentos a un cambio de tendencia para fin de año.

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En ese sentido, son varias las perspectivas que conviene analizar, tanto para las razones del rebote actual como para las previsiones en cuanto a la posibilidad real de un alza sostenida frente al peso colombiano, en el contexto macroeconómico trazado para 2027.

¿Desde cuándo volvió a subir el dólar en Colombia?

Aunque el dólar comenzó 2026 cerca de los $3.757 pesos colombianos, durante casi 20 meses (desde los niveles más altos al cierre de 2024-inicios de 2025, por encima de $4.000) se mantuvo en una constante caída que vio su punto más bajo en agosto.

Alrededor del 22 al 24 de agosto de 2026 llegó a los $3.048 pesos, valores que no se veían desde 2018 y 2019. Después de estos mínimos, la divisa registró cierta volatilidad, con un rebote menor en septiembre que la llevó a $3.350 y un regreso a los $3.183 en octubre.

Sin embargo, la subida ha sido más fuerte y sostenida desde finales de la primera semana de noviembre. El 5 de noviembre, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) estaba en $3.221, pasando el 25 del mismo mes a $3.592 según los últimos registros.

Así las cosas, en noviembre el dólar en Colombia acumula una subida cercana a los $409, entre un 12,8 y 13 %.

¿A qué se debe el alza del dólar en Colombia? Análisis expertos

De acuerdo con un informe del área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, a noviembre de 2026 el peso colombiano se consolida como la moneda con peor desempeño del mundo frente al dólar, con una depreciación cercana al 12 %.

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Según el centro de análisis, esta situación se presenta en medio de un “cóctel” para la depreciación, el cual mezcla desde factores macroeconómicos hasta medidas del Gobierno De La Espriella para la economía interna. Entre estos factores está:

Caída de los precios del petróleo por la expectativa del fin del conflicto en Irán.

por la expectativa del fin del conflicto en Irán. Aversión al riesgo en mercados globales , como se ve en el índice de volatilidad VIX, ante noticias de la IA y ajuste al alza de las tasas por la Reserva Federal (FED).

, como se ve en el índice de volatilidad VIX, ante noticias de la IA y ajuste al alza de las tasas por la Reserva Federal (FED). Percepción de riesgo país en Colombia , cuyo CDS a 5 años (protección ante el riesgo de impago) ha tenido un aumento considerable.

, cuyo CDS a 5 años (protección ante el riesgo de impago) ha tenido un aumento considerable. Ley de Rescate Económico , por el ruido en contra que genera la expectativa por su trámite en el Congreso.

, por el ruido en contra que genera la expectativa por su trámite en el Congreso. Bajo interés en carry-trade , es decir, para las personas que piden préstamos en divisas de tasas bajas para invertir en otras con tasas altas como el peso. La expectativa de tasa del banco central para finales de 2027 pasó de 12,50 % a 12,00 %, lo que reduce el atractivo de los inversores en pesos.

, es decir, para las personas que piden préstamos en divisas de tasas bajas para invertir en otras con tasas altas como el peso. La expectativa de tasa del banco central para finales de 2027 pasó de 12,50 % a 12,00 %, lo que reduce el atractivo de los inversores en pesos. Menor llegada de dólares frente a la expectativa que se tenía por la financiación en dólares del Gobierno. El hecho de que el Banco de la República recibiera USD 2.000 millones del Gobierno aportó en ese sentido.

En cuanto a los signos del movimiento del dólar en la economía interna, el gerente de inversión y economista Felipe Campos señala que el fortalecimiento del peso estaba siendo consecuencia de las previsiones exitosas en el ajuste fiscal frente a otras divisas de la región.

Sin embargo, el experto advierte que el tiempo apremia y Colombia podría perder esta ventaja relativa si el ajuste fiscal no llega a consolidarse y crece la incertidumbre en la Ley de Rescate, acenturada por los factores globales como algunos de los antes enumerados.

“(...) nosotros estábamos celebrando un gran ajuste fiscal y por esto el peso estaba volando. Aún se puede subir menos que el resto y aún les vamos ganando a todos, pero el tiempo corre”, afirmó.

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