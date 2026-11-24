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Senadora Johana Osorio se presentó en campaña como contadora y administradora sin tener títulos

El 23 de noviembre, 6AM W de Caracol reveló que la senadora del Pacto Histórico Deisy Johana Osorio Márquez figura en su hoja de vida como contadora pública con especialización en finanzas, aunque no se ha graduado.

Según una certificación de la Oficina de Registro y Control Académico de la Universidad San José, fechada en enero de 2023, Osorio había aprobado sus asignaturas y estaba pendiente del proceso de grado. El certificado del Icfes muestra que presentó la prueba Saber Pro el 18 de octubre de 2026, un requisito para obtener el título.

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Tras la publicación, el jefe de prensa de la senadora le insistió a Caracol Radio en que ella “no dijo, ni se presenta como contadora pública. Tampoco está en ningún registro”.

Sin embargo, una publicación de su cuenta verificada de Instagram, @johanaosoriom_, contiene esa afirmación. El 9 de octubre de 2025, durante la campaña a la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre, la entonces precandidata publicó una pieza con el logo del partido, la leyenda ‘Johana Osorio Senadora’ y la instrucción ‘vota 123′. El texto que la acompaña dice:

“Soy Johana Osorio, lideresa social de Maicao, feminista y defensora del agua. Administradora de empresas, contadora pública y coach ontológica”.

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La publicación seguía en línea este 24 de noviembre.

En ese texto la senadora no solo se presentaba como contadora pública, sino también como administradora de empresas. Los documentos conocidos por 6AM W, la certificación de la Universidad San José y el registro del Icfes, solo se refieren a estudios de Contaduría Pública.

En un video publicado en sus redes tras las primeras denuncias, Osorio afirmó: “Sobre mi información académica, nunca he dicho que soy contadora pública graduada y nunca he presentado un título que no tengo”. Agregó: “Soy estudiante de Contaduría Pública en proceso de grado”.

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