¿Cómo sacar la visa de turista para Canadá y cuánto demora el trámite?

Miles de colombianos viajan cada año a diferentes países del mundo para conocer más a detalle la cultura, gastronomía, lugares emblemáticos, adquirir nuevas experiencias, entre otras, y uno de los destinos favoritos por varios connacionales es Canadá porque ofrece un sinfín de actividades turísticas; por ejemplo, recorrer las Cataratas del Niágara o el Parque Nacional Banff.

La visa de turista en Canadá es uno de los requisitos más importantes para ingresar a territorio canadiense. Sin embargo, según el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, a pesar de obtener una visa de turista, la obtención de una visa de turista en Canadá no garantiza la entrada al país.

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¿Cómo sacar la visa de turista para Canadá?

Para aplicar a una visa de turista, el Gobierno de Canadá explica el paso a paso para solicitar la visa de turista. Estos son:

Obtenga todos los documentos que demuestren que cumple con los criterios de elegibilidad para la visa de visitante.

para la visa de visitante. Aplique a la visa en línea. Para ello, deberá crear una cuenta en esta página , en caso de que no la tenga. Una vez inscrita, tendrá que subir los documentos y pagar los honorarios que le cobrarán por el proceso.

, en caso de que no la tenga. Una vez inscrita, Entregue sus huellas dactilares y foto.

Espere a que inmigración procese la información enviada. Ellos revisarán la solicitud para asegurarse que tiene todos los documentos solicitados de manera correcta. En caso de que tenga errores, le devolverán la petición, pero, si tiene todo correcto, le pedirán que envíe su pasaporte.

En caso de que tenga errores, le devolverán la petición, pero, si tiene todo correcto, le pedirán que envíe su pasaporte. Finalmente, cuando envíe el pasaporte, podrá prepararse para su viaje.

Recuerde prepararse para la entrevista que le harán cuando vaya a tomarse sus datos biométricos, pues le pueden hacer preguntas sobre el motivo de su viaje. Luego, pague el monto total del trámite que cuesta aproximadamente 300 mil pesos colombianos. Igualmente, la tarifa variará por cargos extras.

Tenga presente que Canadá maneja diferentes tipos de visado de acuerdo con las necesidades de los extranjeros, por lo tanto, al momento de solicitar este documento, lea con detenimiento cada una y elija la que más se acomode a lo que desea. Asimismo, entre las más comunes están las visas de turista, trabajo y estudio, esta última es aprovechada por jóvenes que quieren aprender francés.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la visa a Canadá?

Contar con su pasaporte activo . Los pasaportes o documentos de viajes deberán ser válidos y contener hojas en blancos para su uso oficial. Una copia de la página con los datos biométricos del pasaporte, que contenga toda la información de identificación y la foto del solicitante, tal vez requerida en algunos casos.

. Los pasaportes o documentos de viajes deberán ser válidos y contener hojas en blancos para su uso oficial. Una copia de la página con los datos biométricos del pasaporte, que contenga toda la información de identificación y la foto del solicitante, tal vez requerida en algunos casos. Proporcionar los datos biométricos, si se requiere. La mayoría de las solicitudes de visado de Canadá requieren que el solicitante proporcione estos datos, incluyendo una fotografía y las huellas dactilares.

La mayoría de las solicitudes de visado de Canadá requieren que el solicitante proporcione estos datos, incluyendo una fotografía y las huellas dactilares. Llenar los formularios de solicitud en línea dependiendo del motivo de viaje.

en línea dependiendo del motivo de viaje. Juntar todos los documentos de respaldo para la solicitud de su visa.

para la solicitud de su visa. Diligenciar el formulario de Consentimiento de VFS global, la entidad encargada de gestionar las visas a este país.

la entidad encargada de gestionar las visas a este país. Una vez realizada la solicitud de visado y enviados los documentos de respaldo, deberá programar una cita para presentar los datos biométricos en un Centro de Solicitud de Visa.

Pago de tasas del gobierno canadiense. Consulte las tarifas vigentes en el sitio web oficial.

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¿Cuánto demora la visa canadiense en Colombia?

De acuerdo con la Embajada de Canadá en Colombia, el trámite de la visa canadiense para los colombianos suele tardarse entre 7 y 21 días hábiles.

Sin embargo, es recomendable hacer la solicitud con buen tiempo previo.

Para más información ingrese a la página oficial del Gobierno de Canadá: https://ircc.canada.ca/english/information/fees/result.asp?countrySelect=CO&lob=sp