CNSC anunció que continúa el proceso de selección DIAN 2676: ¿Cuándo salen resultados? Esto se sabe. Getty Images

Tras la solicitud del Gobierno Nacional a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para definir los concursos de mérito administrados, la entidad confirmó la continuidad del proceso de selección DIAN 2676.

Le podría interesar: Concurso docente 2026: CNSC cambia las fechas de inscripción: así quedó el cronograma

Según la DIAN, en el concurso se ofertan 743 vacantes para ascenso, 56 vacantes de ascenso destinadas a personas con discapacidad, 1.107 vacantes para ingreso, 257 plazas para ingreso sin experiencia profesional, 84 vacantes para ingreso de personas con discapacidad y 16 vacantes adicionales para personas con discapacidad que no requieren experiencia profesional.

¿Qué sigue en el proceso de la DIAN 2676?

La CNSC confirmó la continuidad del proceso de selección DIAN 2676, en virtud de lo señalado en el Decreto Legislativo 1384 de 2026, a través del cual se adoptaron medidas transitorias para el empleo público, a raíz de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto.

Lea también: Territorial 12 CNSC: ¿Cómo saber si quedó inscrito en las vacantes de vigilante para colegio?

Así las cosas, el concurso continúa tras cumplirse la fase de reclutamiento a través de las inscripciones y el recaudo de los derechos de participación de las personas que cumplieron adecuadamente el proceso y obtuvieron el respectivo comprobante.

Junto a la Fundación del Área Andina, la CNSC lleva a cabo ahora el proceso conocido como verificación de requisitos mínimos, en el que se define si el aspirante continúa como admitido o si, por el contrario, incumplió con lo solicitado.

¿Cuándo se conocerán los resultados de verificación de requisitos mínimos para DIAN 2676?

La CNSC y la Fundación Universitaria del Área Andina informaron a los aspirantes inscritos en el Proceso de Selección DIAN 2676, que los resultados de la Verificación de Requisitos Mínimos (VRM) se publicarán el próximo 14 de octubre de 2026.

La comisión explicó que, para conocer el resultado de admitido o no admitido, los aspirantes pueden seguir estos pasos:

Ingresar a través del sitio web www.cnsc.gov.co Seleccionar el enlace “SIMO - Sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad”. Acceder con el usuario y la contraseña previamente registrados.

La entidad aclaró que las reclamaciones a estos resultados pueden ser presentadas únicamente por los aspirantes no admitidos, a través del SIMO, desde las 00:00 horas del 15 de octubre de 2026 hasta las 23:59 horas del 16 de octubre de 2026.

Cabe anotar que las reclamaciones serán decididas por la Fundación Universitaria del Área Andina a través del mismo medio.

Escuchar Caracol Radio en vivo: