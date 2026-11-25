Hernando Osorio fue designado este miércoles como presidente encargado del banco AV Villas, tras el nombramiento de Gerardo Hernández como nuevo presidente de Grupo Aval, por la renuncia de María Lorena Gutiérrez.

Osorio se venía desempeñando como vicepresidente comercial desde enero de 2025. Su reto Será consolidar un año con utilidades tras casi 36 años de pérdidas para la entidad financiera.

(En contexto: María Lorena Gutiérrez renunció a la presidencia del Grupo Aval tras ocho años en la empresa)

“Hernando asume el reto en un momento determinante para el banco. Tras más de dos años de ajustes estratégicos y transformación de su modelo de negocio, el banco consolida una recuperación financiera que lo encamina a cerrar 2026 con utilidades, dejando atrás 34 meses consecutivos de resultados negativos”, resaltó el banco en un comunicado.

La empresa agregó que a este reto se suma la evolución de su oferta digital y el liderazgo de nuevas funcionalidades y servicios asociados a Bre-B, el sistema de pagos inmediatos.

Al respecto, Osorio señaló que recibe este reto con enorme gratitud y compromiso. “Quiero agradecer a Gerardo Hernández por su liderazgo, visión y aporte al fortalecimiento de AV Villas durante una etapa fundamental de transformación para el banco que deja bases sólidas sobre las cuales seguiremos construyendo. Asumo esta responsabilidad convencido de que el mejor momento de AV Villas está por venir, apoyados en el talento de nuestros colaboradores y en la confianza de nuestros clientes”.

(Además: Gerardo Hernández será el presidente del Grupo Aval tras la renuncia de María Lorena Gutiérrez)

¿Quién es Hernando Osorio?

Osorio cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el sector financiero, su trayectoria ha estado marcada por procesos de crecimiento, innovación, transformación digital y fortalecimiento de la experiencia del cliente. Antes de llegar a AV Villas ocupó posiciones de alta dirección como presidente de Titularice STANH y TransUnion Colombia, además de desempeñarse como vicepresidente en Banco Itaú Colombia y Experian Datacrédito, así como diversas vicepresidencias en Citibank Colombia.