Se disputa la fecha 2 de cuadrangulares camino a conocer a los dos finalistas del campeonato. Esta instancia también es clave para los equipos que están con opciones de clasificar a torneo internacional por la vía de la reclasificación, pues suman puntos en pro de este objetivo.

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Junior ya no cuenta en esta clasificación, pues está asegurado en fase de grupos de la Libertadores 2027 por ser el campeón del Apertura. Asimismo, Nacional es líder en la tabla anual y ya tiene asegurado un cupo en la fase previa de la Libertadores.

En la disputa por boletos a Libertadores y Sudamericana se encuentran todos los equipos que están en cuadrangulares, por lo que cada punto es vital. Tolima, al no haberse clasificado, peligra en su posición.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. Atlético Nacional ya se encuentra asegurado en Libertadores, pero resta por conocer si lo hará como campeón (fase de grupos) o mediante la vía reclasificación a la fase previa.

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¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Tabla de posiciones de la Reclasificación 2026

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 96 Copa Libertadores fase previa* 2. América de Cali 74 Copa Libertadores fase previa 3. Independiente Santa Fe 69 Copa Sudamericana 4. Junior 66 Copa Libertadores* 5. Deportes Tolima 64 Copa Sudamericana 6. Deportivo Cali 63 Copa Sudamericana 7. Once Caldas 63 // 8. Independiente Medellín 61 // 9. Millonarios 60 // 10. Atlético Bucaramanga 59 //

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