Inició la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales camino a buscar los dos finalistas del certamen. El Grupo B, considerado por muchos el de ‘la muerte’, tuvo apasionantes partidos en Bogotá y Cali, que dejaron los triunfos de Millonarios y América.

Tabla Reclasificación 2026: cupos a torneos internacionales tras triunfos de Millonarios y América

Millonarios 4-1 Bucaramanga

El conjunto Embajador, que venía de empatar sin goles en su visita al Deportivo Cali, se destapó y goleó a uno de los mejores visitantes del torneo. El primero fue obra de Francisco Chaverra (14′) y luego Rodrigo Contreras (19′) amplió el marcador.

El descuento de la visita fue de José García de cabeza tras pase de Freddy Hinestroza. Rodrigo Ureña (49′) y Rodrigo Contreras (70′) completaron los goles de la noche.

América 2-1 Deportivo Cali

Tras el 0-0 en el clásico por el todos contra todos, esta vez sí hubo goles por lado y lado, dejando la primera derrota del Azucarero tras 16 partidos sin caer. El hombre de la noche fue Tomás Ángel, que marcó doblete de cabeza (38′ y 48′), mientras que Steven ‘Titi’ Rodríguez puso el descuento desde fuera del área.

Dimayor se pronunció tras recurso de apelación presentado por Nacional por expulsión de Felipe Marín

Con estos resultados, Millonarios quedaría líder por diferencia de gol, pero hay que tener en cuenta que América cuenta con la ventaja deportiva del punto invisible, por lo que se adueña del primer lugar.

Así va el Grupo B de cuadrangulares

POS EQUIPO PTS PJ DIF 1 América 4 2 +1 2 Millonarios 4 2 +3 3 Cali 1 2 -1 4 Bucaramaga 1 2 -3

Fecha 3 del Grupo B

Viernes 27 de noviembre