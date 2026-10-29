Dólar HOY 29 de octubre 2026 en Colombia: la divisa internacional inicia la jornada al alza

El dólar estadounidense es la divisa con más movimiento en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Por tal motivo es que las variaciones en su cotización afectan a distintas áreas de la economía colombiana, motivo por el que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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Precio dólar hoy en Colombia

Para este 29 de octubre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.162,35 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 28 de octubre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del jueves con un crecimiento de la divisa del 14.33 pesos colombianos.

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Dólar Colombia

Las casas de cambio definen los valores de compra y venta de manera independiente. Para este 29 de octubre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,150 - Venta a $3.200

Compran a $3,150 - Venta a $3.200 Cali: Compran a $3.100 - Venta a $3.250

Compran a $3.100 - Venta a $3.250 Cúcuta: Compran a $3.170 - Venta a $3.210

Compran a $3.170 - Venta a $3.210 Medellín: Compran a $3.060 - Venta a $3.160

Compran a $3.060 - Venta a $3.160 Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas, antes de realizar cualquier operación cambiaria.

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Euro a peso colombiano

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.521,30 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un incremento de $19,30 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0.55%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense es la moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este jueves 29 de octubre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.260,74 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró un incremento de $19,36 pesos colombianos, equivalente al 0,86%

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 109,13 dólares, lo que representa una perdida del 2,24% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 111,00 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 109,03 dólares.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 100,88 dólares por barril.

Frente al cierre anterior, el crudo registró un decrecimiento de -1,85%. Para hoy 29 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 102,30 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 99,84 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este jueves, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 80.061 dólares, lo que representa una variación de -614 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda cede un 0,76%.

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