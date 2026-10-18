Desmantelan refinería ilegal de petróleo atribuida al ELN en zona rural de Cúcuta. / Foto: Ejército.

Cúcuta.

Una refinería clandestina utilizada para el procesamiento ilegal de petróleo crudo fue hallada e inhabilitada por tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, en la zona rural de Cúcuta, Norte de Santander.

El operativo se desarrolló en la vereda San Agustín de los Pozos, donde las autoridades encontraron cuatro piscinas artesanales que contenían crudo, dos equipos térmicos de destilación conocidos como «marcianos» y una electrobomba utilizada para el trasiego de hidrocarburos.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, esta infraestructura pertenecería al Frente Reinaldo Ardila Gómez del ELN y sería utilizada para el procesamiento ilegal de petróleo, actividad que representaría una fuente de financiación para esta estructura armada.

La operación fue adelantada por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 5 General Hermógenes Maza, adscrito a la Trigésima Brigada, en coordinación con la Seccional de Investigación Judicial y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Además de afectar las economías ilícitas, la intervención busca prevenir posibles daños ambientales derivados del almacenamiento y la manipulación inadecuada de hidrocarburos.

Las autoridades advierten que el uso de piscinas improvisadas sin sistemas de contención puede generar filtraciones y derrames, con riesgos de contaminación del suelo y de las fuentes hídricas.