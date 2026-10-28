Carbón y coque podrían volver a aportar más de $10 billones al año al Gobierno: Fenalcarbón

El punto estratégico de Higueras en Duitama es el más complejo. . Foto: Fenalcarbon( Thot )

El presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, aseguró que la industria colombiana del carbón y el coque ha perdido competitividad en los últimos años debido a la alta carga tributaria, la incertidumbre regulatoria, el aumento de costos logísticos y la caída de los precios internacionales, pero afirmó que el sector aún tiene potencial para convertirse en un motor de crecimiento económico y de seguridad energética para el país.

Durante la instalación de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, el dirigente gremial indicó que la producción de carbón pasó de cerca de 68 millones de toneladas en 2022 a alrededor de 51 millones en 2025, mientras que los ingresos por exportaciones de carbón y coque cayeron de unos 12.000 millones de dólares a menos de 5.000 millones de dólares en el mismo periodo.

Según Carlos Cante, la reducción de la actividad también ha afectado el transporte y la logística nacional. Los volúmenes movilizados desde el interior del país hacia los puertos descendieron de 8,3 millones de toneladas en 2022 a 7,1 millones en 2025, con una proyección inferior a los 7 millones de toneladas para 2026.

El presidente de Fenalcarbón sostuvo que Colombia cuenta con una capacidad productiva cercana a los 92 millones de toneladas y afirmó que, bajo condiciones adecuadas de competitividad y estabilidad jurídica, el sector podría volver a generar aportes al Estado superiores a los 10 billones de pesos anuales, frente a los menos de 3,5 billones estimados para 2025.

En materia energética, Cante advirtió que el país enfrenta un déficit de energía firme superior al 5% y aseguró que la generación térmica a carbón ha sido clave para la confiabilidad del sistema eléctrico. Además, señaló que Colombia requiere entre 600 y 800 megavatios adicionales de capacidad térmica a carbón para fortalecer la seguridad energética en los próximos años.

Durante su intervención, el dirigente hizo un llamado a construir una política energética e industrial basada en la evidencia y no en posiciones ideológicas, y propuso aprovechar de manera complementaria recursos como el carbón, el gas, el petróleo y las energías renovables para garantizar la soberanía energética, el empleo y el desarrollo regional.