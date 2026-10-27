Colombia hizo la mayor emisión individual de deuda externa con bonos por USD 5.200 millones (Crédito: Getty Images)

Colombia colocó bonos por 5.200 millones de dólares en los mercados internacionales, convirtiéndose así en la mayor emisión individual de deuda externa registrada por el país. La operación se dividió en tres títulos con vencimientos entre 2032 y 2056 y recibió una demanda cercana a USD 16.000 millones.

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La operación se distribuyó en tres títulos con vencimientos en 2032, 2037 y 2056, con tasas de colocación de 7,05%, 7,65% y 8,15%, respectivamente. Esta emisión permite al Gobierno acceder a financiación con diferentes plazos, incluidos compromisos de largo término.

La emisión de bonos de la República de Colombia quedó estructurada en tres tramos, de acuerdo con los plazos de vencimiento y los montos adjudicados quedaría así:

Bono con vencimiento en 2032 : US$2.200 millones, con una tasa de colocación de 7,05%.

: US$2.200 millones, con una tasa de colocación de 7,05%. Bono con vencimiento en 2037: US$2.000 millones, con una tasa de colocación de 7,65%.

US$2.000 millones, con una tasa de colocación de 7,65%. Bono con vencimiento en 2056: US$1.000 millones, con una tasa de colocación de 8,15%.

La operación contó con la participación de BBVA Securities, Itaú BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities como entidades colocadoras.

La emisión amplía el acceso del Estado colombiano a recursos externos y distribuye sus compromisos de pago en distintos plazos. El título con vencimiento en 2056 concentra el horizonte más largo de la operación y, a la vez, la tasa más alta.

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