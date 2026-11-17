Tener una mascota de compañía dentro del entorno familiar se convirtió en una práctica que ha ganado relevancia en estos últimos años en los hogares colombianos, en donde es común encontrar a un perro o un gato.

Esto, según Pet Food Institute (PFI), que estableció que en Colombia entre el 60% y el 65% de las familias tenía una mascota en 2025. La cifra ha ido en aumento, si se tiene en cuenta que en el año 2020, solo el 48% de los colombianos tenía una mascota.

Por otro lado, la normatividad colombiana plantea ciertas reglas o conductas que deben cumplir las personas que tienen mascotas en propiedad horizontal, las cuales se reglamentan de acuerdo a la Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana- que entró en vigencia en 2017.

Lea también: ¿Cuántas semanas necesita una mujer para pensionarse en 2027? Continúa la reducción

Multas de 4 salarios mínimos por incumplir normas si es dueño de un perro o un gato

Estas son las multas o infracciones que los dueños de mascotas de compañía pueden llegar a tener dentro de una propiedad horizontal si incumplen con las normas estaclecidas por las autoridades:

Multa de 4 SMMLV al caminar o transportarse junto a un canino de raza potencialmente peligrosa en el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, sin bozal, trailla o demás implementos reglamentados por las normas vigentes.

en el espacio público, zonas comunes o en los lugares abiertos al público o en el transporte público en que sea permitida su estancia, o demás implementos reglamentados por las normas vigentes. Multa de 4 SMMLV al no cumplir con las disposiciones de tenencia de animales.

al no cumplir con las disposiciones de tenencia de animales. Multa de 4 SMMLV por permitir a niños, niñas o adolescentes la posesión , tenencia o transporte de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.

, de ejemplares caninos potencialmente peligrosos. Multa de 4 salarios mínimos legales diarios por permitir tener o transportar ejemplares caninos potencialmente peligrosos a personas que tengan limitaciones físicas o sensoriales que les impidan el control del animal.

por permitir tener o transportar ejemplares caninos potencialmente peligrosos a que les impidan el control del animal. Multa de 4 SMMLV por tener o transportar caninos potencialmente peligrosos estando en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias psicoactivas.

Multa de 4 SMMLV por incumplir la normatividad vigente de importación, registro, posesión, compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre animal clasificado como potencialmente peligroso en la ley.

Vea aquí: Si tiene más de 60 años, estos son los requisitos para renovar la licencia de conducción

¿Qué acciones no se pueden prohibir al tener una mascota dentro de una propiedad horizontal?

Dentro de la reglamentación de la Ley 1801 de 2016 las siguientes conductas no se pueden interponer en estos espacios:

Los reglamentos de propiedad horizontal no pueden restringir el paso de mascotas por áreas comunes, incluidos los ascensores.

Es ilegal exigir autorizaciones previas para que los animales usen las zonas comunes del edificio o conjunto.

Las propiedades pueden implementar normas de convivencia para mantener la convivencia, sin limitar ni prohibir, al igual que exigir el pago de sanciones injustificadas.

Le puede interesar: Economía creció 0.5% en el tercer trimestre del año, confirmó el DANE

Escuche EN VIVO Caracol Radio