MinTic presenta balance de Juntas de Internet: más de 20.000 hogares siguen esperando conexión

La ministra de las TIC Alexandra Falla presentó el balance del programa ‘Juntas de Internet’, creado por el Gobierno anterior para llevar conectividad a las zonas rurales del país. El análisis encontró incumplimientos en las metas trazadas y deficiencias en la calidad del servicio.

Desde la Casa de Nariño, la ministra presentó las cifras que resumen el estado de cumplimiento del programa en cuanto a cobertura y calidad.

Según el consolidado del Ministerio de las TIC, con corte al 30 de septiembre de 2026, actualmente se encuentran en operación solo 353 juntas, una cifra “muy lejana” a los contratos iniciales del programa, que contemplaban 810 juntas.

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La diferencia también se traduce en el número de hogares cubiertos por el programa, pues inicialmente se contrataron conexiones para 70.864 familias. Sin embargo, se presentaron modificaciones a los contratos que redujeron esa meta a 45.871 familias.

El objetivo se redujo en un 35%, es decir, 25.000 hogares menos. Aún así, el servicio ha llegado a solo 20.433 hogares, lo que representa menos de la mitad del objetivo ya reducido, y menos de un tercio de la meta inicial.

“Muchas familias se quedaron esperando una solución que nunca llegó”, indicó la ministra Falla.

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La ministra ejemplificó la situación con el caso de Caldas, donde se reportan apenas 20 juntas entregadas. El departamento anunció la devolución de 5.189 millones de pesos.

Falla aseguró que el MinTic garantizará que se hagan efectivos los reintegros “y que se propongan alternativas reales, viables y eficientes”.

¿Cómo está la calidad de conexión de ‘Juntas de Internet’?

La jefa de cartera también expuso una situación preocupante en cuanto a la calidad del servicio de conexión que se presta en las comunidades donde están activas las juntas.

“No solo se trata de estar conectado, sino de estar bien conectado”, indicó la ministra.

Según expuso, en el papel se prometían 25 megabytes/segundo, pero la mayoría de proyectos solo cuentan con una capacidad de descarga de 8 megabytes/segundo.

¿Qué hará el Gobierno para cumplir con ‘Juntas de Internet’?

La funcionaria aseguró que el Ministerio de las TIC ya está verificando en territorio las instalaciones “que sean técnica y financieramente viables”.

El Gobierno exigirá el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que se reintegren los recursos no ejecutados y que se brinde información clara a las comunidades donde ya se constituyeron las juntas para asumir su gestión de redes sobre el estado de cada proyecto.

Dirigiéndose a quienes se quedaron esperando el servicio, la ministra dijo “estamos trabajando para que la conectividad sea una realidad en sus regiones”.