El salario mínimo en Colombia para 2027 no debería aumentar más del 7 %, según una propuesta, presentada por el Centro Javeriano de Competitividad, en medio de la próxima discusión entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. El planteamiento busca que el incremento compense únicamente la inflación de 2026, sin sumar puntos adicionales por productividad.

De aplicarse esta fórmula, el salario mínimo llegaría a un máximo de $1.873.468, sin incluir el auxilio de transporte, teniendo en cuenta que actualmente en 2026, el salario mínimo base está en $1.750.905

La propuesta parte de la diferencia entre el crecimiento de los salarios y la productividad laboral en los últimos años. Entre 2021 y 2026, el salario mínimo real aumentó un 32 %, mientras que la productividad creció apenas un 4 % por hora trabajada y cayó un 3 % por persona ocupada.

La productividad laboral permite medir cuánto produce un trabajador durante determinado tiempo. La preocupación detrás de este análisis es que los salarios estén aumentando a un ritmo mayor que la capacidad de producción de las empresas, lo que podría dificultar la contratación formal.

El Centro Javeriano de Competitividad también señala que el salario mínimo pasó de representar el 59 % del salario promedio en 2021 al 68 % en 2026.

Otro de los puntos que aborda es el posible efecto de los incrementos salariales sobre el empleo. Para esto, recoge un estudio publicado por el Banco de la República en 2022, que estima que por cada punto porcentual adicional de aumento real del mínimo podrían dejar de crearse cerca de 26.000 empleos formales y destruirse otros 20.000 al año.

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En total, el efecto podría representar alrededor de 46.000 empleos formales menos anualmente, con mayores consecuencias para las pequeñas y medianas empresas y los negocios nuevos.

El análisis también propone que los jóvenes entre los 18 y 24 años puedan recibir, durante los primeros seis meses de su primer empleo formal, un salario equivalente al 70 % del mínimo vigente. A partir del séptimo mes, pasarían a recibir el salario mínimo completo.

La propuesta tiene en cuenta que el 81 % de los menores de 25 años que trabajan más de 40 horas semanales recibe hasta 1,25 salarios mínimos. Entre los trabajadores de 25 años o más, esta proporción es del 60 %.

La iniciativa busca facilitar el ingreso de los jóvenes al mercado laboral formal. Sin embargo, implicaría establecer una remuneración inicial inferior al mínimo general para este grupo de trabajadores.

¿Qué pasaría si no hay acuerdo sobre el aumento?

La institución plantea establecer una regla para definir el incremento del salario mínimo cuando el Gobierno, los empresarios y los trabajadores no logren un acuerdo durante la negociación.

En ese caso, el aumento se calcularía con base en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide cuánto cambian los precios de los productos y servicios que consumen los hogares.

La propuesta mantendría la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las tres partes. Si esto no ocurre, el Gobierno establecería por decreto un incremento equivalente a la inflación registrada entre noviembre del año anterior y noviembre del año en curso. Para aplicar este mecanismo sería necesario modificar la Ley 278 de 1996 mediante un proyecto que tendría que ser aprobado por el Congreso.