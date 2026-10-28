SIC requirió a 9 empresas por presuntos incumplimientos de entrega de energía en medio de El Niño

La Superintendencia de Industria y Comercio requirió a nueve empresas generadoras de energía térmica por posibles incumplimientos en la entrega y generación de energía para el abastecimiento de la demanda de usuarios y empresas, justo cuando el país enfrenta el Fenómeno de El Niño.

La entidad señaló que “los requerimientos buscan recopilar y analizar información que permita establecer las circunstancias en las que se presenten incumplimientos en la entrega de energía al Sistema Interconectado Nacional, así como identificar posibles situaciones que puedan comprometer el cumplimiento del régimen de protección de la libre competencia económica”.

Para esta entidad, la entrega oportuna de energía eléctrica es clave para el funcionamiento del mercado y el abastecimiento de la demanda energética nacional.

¿Cuáles serían los incumplimientos?

En medio de el Fenómeno de El Niño, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) le pidió a las empresas generadoras de energía térmica entregar 95 GWh/día, pero la generación reportada por XM apenas ha alcanzado 83 GWh/día.

Por eso, el presidente Abelardo de la Espriella pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hacce unos días verificar las obligaciones de las empresas generadoras de energía eléctrica.

“Reconozco que algunas empresas han respondido a sus compromisos, pero otras registran entregas inferiores al 30% de lo comprometido. A esas empresas quiero decirles algo con absoluta claridad: el que cobra y recibe tiene que cumplir”, afirmó el jefe de Estado.