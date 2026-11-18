Consejo de Estado frenó decreto sobre pago de pensiones mínimas: ¿Cómo afecta a usuarios de AFP? Getty Images

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 1485 de 2025, con el cual se modificó la forma en la que se calcula y se cubre el aumento del salario mínimo en el pago de las rentas vitalicias del régimen privado.

Lea también: Prima de Navidad: estos son los pensionados que NO recibirán la mesada 13 en 2026 según la ley

Aunque el decreto no fue declarado ilegal por la corporación, la suspensión inmediata podría impactar a corto plazo la dinámica de ahorro para las personas que aspiran a pensionarse con el salario mínimo en el régimen privado y la oferta de renta vitalicia por parte de las aseguradoras.

¿Qué es el deslizamiento del salario mínimo en pensiones?

El deslizamiento en el ámbito pensional en Colombia se produce cuando el aumento del salario mínimo está por encima de la cifra anual de inflación, como normalmente ocurre.

Cuando las pensiones se otorgan a través de la modalidad de renta vitalicia por un salario mínimo, el sobrecosto surgido en los incrementos anuales se asume en parte por el Estado y las aseguradoras, a partir de una cifra que determina la estimación del aumento a futuro.

¿Qué había cambiado en el cálculo de deslizamiento de pensiones mínimas?

El Decreto 1485 de 2025, expedido durante el gobierno de Gustavo Petro, cambió la forma en la que se calcula el deslizamiento del salario mínimo, lo que incide en el riesgo que asumen las aseguradoras para el pago de las pensiones vitalicias.

Le podría interesar: ¿Cuánto aumentarían las pensiones en 2027, según el último IPC? Cálculo para SMMLV

Antes, el Decreto 036 de 2015 había establecido que se tomaba a partir del promedio de productividad de los últimos 10 años, cercano al 0,39 %. En vez de ello, la norma suspendida determinó que el parámetro de deslizamiento debía corresponder al mayor valor entre dicho promedio de productividad y el 35 % de la inflación promedio en los últimos 10 años, pasando al 1,99 % aproximadamente.

Cuando el parámetro sube, el costo proyectado de la pensión aumenta, lo que podría representar que las personas necesiten ahorrar más para acceder a una renta vitalicia por el salario mínimo.

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el Decreto 1485 de 2025?

Con el cambio que se introdujo a través del Decreto 1485, las aseguradoras advirtieron mayor riesgo asumido frente a aumentos extraordinarios del salario mínimo, aduciendo un traslado de esta carga económica a las reservas y el ahorro de los usuarios.

En ese orden de ideas, el Consejo de Estado señaló que las carteras de Hacienda y Trabajo omitieron solicitar el concepto previo de la Superindustria (SIC) para garantizar la libre competencia en el mercado asegurador.

Según el alto tribunal, el cambio de parámetros podría tener el potencial de incidir en los costos operativos de las compañías aseguradoras, llegando a afectar incluso su permanencia en el mercado, así como las facilidades de acceso y nivel de ahorro para pensión mínima en sus afiliados.

¿Qué impacto tiene para las personas con ahorros en fondos privados?

Con la decisión del Consejo de Estado se revierte la norma al Decreto 036 de 2015 con una mayor cobertura estatal para el deslizamiento del salario mínimo.

El efecto provisional de la medida podría verse en el freno a los aumentos en los requerimientos de capital de ahorro individual que tienen las personas que buscan acceder a pensión mínima por renta vitalicia en fondos privados, mientras se espera un fallo definitivo.

Escuchar Caracol Radio en vivo: