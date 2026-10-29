Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 29 de octubre de 2026

El dólar estadounidense es la moneda de referencia para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en la economía de Venezuela. A pesar de que el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 29 de octubre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos productos, trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Dólar

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este jueves 29 de octubre se ubicará en 888,89 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 28 de octubre de 2026 permite entender que el bolívar mantiene un movimiento decreciente frente al dólar estadounidense.

La entidad aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 989,38 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 133,35 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,83 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 11,07 bolívares (VES).

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 917,75 // Venta: 888,13

Banesco:

Compra: 979,91 // Venta: 989,58

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 893,19 // Venta: 946,52

R4:

Compra: 992,21 // Venta: 996,00

Banco Exterior:

Compra: 957,59 // Venta: 957,79

Otras instituciones:

Compra: 913,68 // Venta: 955,73

Estos valores ponderados corresponden a la información entregada por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 109,13 dólares, lo que representa una perdida del 2,24% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 111,00 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 109,03 dólares.

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SAIME

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) es el organismo encargado de gestionar en Venezuela los procesos relacionados con la identificación de los ciudadanos, migración y extranjería. Entre sus funciones se encuentran diferentes trámites vinculados con:

Documentos de identidad.

Pasaportes.

Procedimientos migratorios.

El organismo también cuenta con una plataforma digital mediante la cual los ciudadanos pueden consultar información y adelantar determinados trámites sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina física.

Para conocer los requisitos, procedimientos y servicios disponibles, los usuarios pueden ingresar al portal oficial del SAIME⁠.

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