MinTrabajo y MinCiencias alistan cambios en las inspecciones laborales con inteligencia artificial

El uso de inteligencia artificial y análisis de datos podría incorporarse a las inspecciones laborales en el país. Esa es una de las líneas de trabajo que anunciaron los ministerios del Trabajo y de Ciencia, Tecnología e Innovación, que buscan modernizar los procedimientos de inspección y hacer más eficiente la labor de los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de las normas laborales.

Esto después de una reunión entre las ministras Natalia Eugenia López Fuentes, de Trabajo, y Claudia Patricia Benavides Salazar, de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las entidades acordaron estructurar una agenda conjunta de ocho líneas estratégicas, con tres prioridades iniciales: formalización laboral, inspección inteligente y economía plateada.

¿Qué cambiaría en las inspecciones laborales?

La propuesta contempla incorporar herramientas de inteligencia artificial, tecnología y análisis de datos para fortalecer los procesos preventivos, unificar criterios técnicos y mejorar la gestión institucional.

En términos prácticos, el objetivo es hacer más eficientes los procedimientos con los que se revisa el cumplimiento de las obligaciones laborales. Sin embargo, todavía no se ha explicado cómo se utilizarán estas herramientas, qué información se analizará ni si se emplearán para identificar patrones que permitan orientar las inspecciones hacia posibles incumplimientos.

Tampoco se ha anunciado que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a los inspectores de trabajo o que pueda imponer sanciones automáticamente. Por ahora, el anuncio corresponde a una agenda que debe traducirse en proyectos y acciones concretas.

Formalización laboral y nuevas formas de trabajo

Otro de los frentes de la agenda es facilitar el acceso al empleo formal, teniendo en cuenta los cambios en el mercado laboral y el crecimiento de modalidades de trabajo vinculadas a plataformas digitales.

Los ministerios plantean explorar soluciones que respondan a estas transformaciones, aunque no han detallado qué medidas se adoptarían, qué sectores serían priorizados ni cuántos trabajadores esperan beneficiar.

Sin embargo la agenda contempla articular el programa Crea Empleo con proyectos de investigación e innovación que contribuyan a generar oportunidades laborales para mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años.

¿Qué propone el Gobierno para los mayores de 50 años?

La tercera prioridad es la economía plateada, en sese sentido para avanzar en este frente, se plantea construir una hoja de ruta con la participación de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Salud, además del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El propósito es identificar oportunidades de empleo y desarrollo económico para esta población. No obstante, todavía no se han anunciado programas específicos, incentivos, recursos o metas de vinculación laboral.

Ocho líneas estratégicas, pero sin cronograma definido

Aunque la agenda contempla ocho líneas de cooperación, las primeras acciones todavía están en etapa de estructuración. Como resultado inicial de la reunión, las ministras designaron enlaces técnicos que deberán definir los proyectos prioritarios y establecer acciones para medir los avances.

Por ahora, las entidades no han informado cuánto costará la iniciativa, cuándo comenzaría su implementación ni cuáles serán los indicadores para evaluar sus resultados.

La principal incógnita es cómo se traducirá esta agenda en cambios concretos para trabajadores y empleadores: desde la manera en que se realizan las inspecciones hasta las medidas que se adopten para facilitar la formalización laboral. Esos detalles serán determinantes para conocer el alcance real de la iniciativa.