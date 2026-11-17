Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Jota Mario Gutiérrez, comerciante de Ibagué, denunció que fue víctima del hurto de un vehículo avaluado en $320 millones el pasado sábado 14 de noviembre en el parqueadero del centro comercial Vergel Plaza.

“Llegué a las 7:04 de la noche, recuerdo la hora porque mis hijas me pidieron una foto en el carro y esa es la que está consignada en el teléfono. Me dispuse a ir con ellas a comprar unas cosas, luego comimos en un restaurante y a las 8:40 de la noche cuando bajamos a pagar el parqueadero digitamos la plaza me cobró una hora y pagamos con mi teléfono. Cuando salimos empecé a buscar el carro y uno queda cómo que será que me confundí, porque el parqueadero es de un solo piso y es muy fácil de identificar”, dijo Jota Mario Gutiérrez.

Según la víctima de este caso de hurto, inmediatamente se dirigió a los vigilantes del Vergel Plaza, pero encontró una falta de empatía por parte de ellos “Se negaron a dejar ver los videos de lo sucedido porque no estaba el supervisor, cuando llegó tampoco los dejaron ver, llamé a la Policía porque ellos no lo hicieron, porque sabía que los primeros minutos era importante para recuperar el vehículo, pero llevamos dos días y no ha pasado nada”.

Por otra parte, denunció que han pasado dos días del robo sin que las directivas del centro comercial Vergel Plaza se hayan comunicado para explicarle que fue lo que sucedió.

“La verdad uno queda aterrado por la inseguridad de la ciudad, la falta de empatía de la administración del centro comercial”, dijo el comerciante afectado por el robo de este vehículo.

Finalmente, comentó que el día domingo finalmente pudo ver los videos en el que se observan dos personas, una de ellas paga el parqueadero y luego sale junto a otra en el vehículo en el que además había dinero en efectivo y joyas de oro.

“Hago un llamado a la seguridad, no sentirse seguro en un centro comercial, en una ciudad como Ibagué uno espera que esto no pase, esto es preocupante. Pedimos que el Vergel Plaza se pronuncie y que la Policía haga su trabajo”, puntualizó.

Dato: los propietarios de este vehículo Toyota Land Cruiser Prado avaluada en cerca de $320 millones ofrecen una recompensa de $20 millones por información que permita su recuperación.