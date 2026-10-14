Trump anuncia que EEUU prepara la exploración masiva de petróleo y gas en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su país está preparando el comienzo de las labores de exploración masiva de petróleo, gas y minerales en Groenlandia.

“¡La exploración masiva de petróleo, gas y mineral se está preparando para comenzar en nuestra nueva y bella Groenlandia!“, aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social, en el que también calificó al territorio de fundamental para la seguridad de su país y de Europa.

“La cantidad de petróleo fácilmente disponible es mucho mayor que la de casi cualquier lugar del mundo”, agregó.

Según el presidente de Estados Unidos, el inicio de estas actividades sería inminente, aunque su mensaje no da detalles de cómo sería la participación de su país. En su publicación, Trump añade que cualquier futuro ataque contra Estados Unidos tendría que pasar por Groenlandia. Según él, las defensas estadounidenses interceptarían allí de forma rutinaria drones, misiles u otras armas que ni siquiera se han inventado todavía.

Acuerdo sobre presencia militar

El mes pasado, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para ampliar de forma permanente su presencia militar en la isla.

Dinamarca y Groenlandia subrayaron, por su parte, que esto no afectaría a la soberanía groenlandesa. El acuerdo pretende poner fin a las tensiones entre los países implicados.

En el pasado, Trump había amenazado en repetidas ocasiones con poner bajo control estadounidense Groenlandia, un territorio de importancia estratégica.