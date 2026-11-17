Prima de Navidad: estos son los pensionados que no recibirán la mesada 13 en 2026 según la ley. Getty Images

Cada año en diciembre los pensionados colombianos reciben un dinero adicional que permite ajustar los gastos adicionales que surgen a fin de año, como regalos, viajes o deudas pendientes.

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Este pago, conocido como prima navideña, equivale a la mesada 13 en el año y cumple la función también de equilibrar el ingreso de los pensionados, que tras la jubilación dejan de percibir las primas legales de junio y diciembre.

Además, a esta prima no se le aplica el descuento obligatorio de aporte a la salud, permitiendo que sea recibido en integridad para así mantener la calidad de vida de las personas retiradas.

¿Cuándo se paga la prima de Navidad a los pensionados en Colombia?

Los pensionados en Colombia reciben la prima de Navidad o mesada 13, generalmente, junto con la mesada ordinaria de noviembre.

Para 2026 así será también el pago según el calendario oficializado por Colpensiones. En ese sentido, tanto el pago de noviembre como la mesada 13 estarán disponibles a partir del lunes 30.

De igual manera, la entidad confirmó que la mesada de diciembre se pagará también el 30 de ese mes.

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La prima de Navidad equivale a una mensualidad completa de la pensión y aplica para todas las pensiones ya reconocidas por jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes; sin embargo, no incluye devoluciones de saldos y otras excepciones.

¿Qué pensionados no reciben la prima de Navidad en 2026?

De acuerdo con la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, entre los grupos de pensionados que no reciben la mesada 13 o prima navideña se encuentran los siguientes:

Pensiones causadas o reconocidas después del 31 de julio de 2011 con valor superior a los 15 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV): solo si se cumplen las dos condiciones, reciben 12 mesadas al año.

solo si se cumplen las dos condiciones, reciben 12 mesadas al año. Personas que recibieron devoluciones de aportes o indemnización sustitutiva: son quienes no alcanzaron los requisitos y recibieron un pago único en vez de una pensión formal reconocida.

son quienes no alcanzaron los requisitos y recibieron un pago único en vez de una pensión formal reconocida. Participantes del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS): Al ser un mecanismo de ahorro voluntario y no una pensión contributiva de régimen general, no tienen derecho a la mesada adicional.

Al ser un mecanismo de ahorro voluntario y no una pensión contributiva de régimen general, no tienen derecho a la mesada adicional. Beneficiarios de subsidios o programas de transferencias asistenciales como Colombia Mayor: tampoco son pensiones reconocidas, por lo cual no tienen derecho a la mesada 13.

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