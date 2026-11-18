Salario mínimo 2027: ¿En cuánto quedaría si aumenta lo mismo que en 2026? Más del 20%. Getty Images

El aumento del salario mínimo para el año 2027 es uno de los temas más importantes a nivel de interés del país, ya que con este se definen los aumentos de los salarios, arriendos y demás que aplican para toda la ciudadanía.

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Cabe destacar que, para finales del año 2025, el salario mínimo del 2026 se definió en un aumento del 23,7%, lo que, incluyendo el transporte, quedó en $2.000.000, es por esta razón que hay expectativa con las negociaciones de este año.

Fechas clave en la negociación del salario mínimo:

Este miércoles 18 de noviembre el Ministerio del Trabajo encabezado por la ministra Natalia López Fuentes definió el cronograma oficial para negociar el salario mínimo de 2027 en Colombia, las fechas clave quedaron así:

26 de noviembre: Sesión de la Subcomisión de Productividad y presentación de datos del DANE.

Sesión de la Subcomisión de Productividad y presentación de datos del DANE. 27 de noviembre: Instalación oficial de la mesa de concertación.

Instalación oficial de la mesa de concertación. 9 de diciembre: Análisis de inflación y perspectivas macroeconómicas con el DANE, Ministerio de Hacienda y Banco de la República.

Análisis de inflación y perspectivas macroeconómicas con el DANE, Ministerio de Hacienda y Banco de la República. 10 de diciembre: Presentación formal de las propuestas de incremento por parte de centrales obreras, pensionados y empleadores.

Presentación formal de las propuestas de incremento por parte de centrales obreras, pensionados y empleadores. 15 de diciembre: Primer plazo legal para alcanzar un acuerdo (Ley 278 de 1996).

Primer plazo legal para alcanzar un acuerdo (Ley 278 de 1996). 17 y 18 de diciembre: Entrega de escritos de salvedades y jornada extraordinaria si no hay consenso inicial.

Entrega de escritos de salvedades y jornada extraordinaria si no hay consenso inicial. 30 de diciembre: Fecha límite para definir el incremento, ya sea por acuerdo o por decreto presidencial.

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¿Cuáles son las exigencias de la CUT?

Las diferentes centrales que hacen parte de la mesa de negociación del salario mínimo han dado diferentes porcentajes teniendo en cuenta las diferentes necesidades.

En el caso de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se ha planteado que el aumento del salario mínimo para el 2027 sea de dos dígitos, partiendo de la base de 38,5% lo que dejaría el salario en $2.424.003 incluyendo auxilio de transporte.

Según han indicado, esta propuesta busca compensar la brecha pendiente frente al salario mínimo vital sumada a la inflación proyectada para el cierre del año.

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Otras propuestas:

Por su parte sectores como Fenalco han indicado que el aumento debe ser de un dígito, llegando así al 9% de incremento.

De otro lado, analistas económicos dicen que el aumento puede ser de 8% y 8,4%.

¿Cómo se calcula el salario mínimo?

El salario mínimo se calcula cada año dependiendo de la inflación, productividad económica y laboral, el crecimiento del PIB y la capacidad económica de las empresas. Teniendo en cuenta estas variables la mesa de negociación del salario mínimo lo define para el 2027.

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