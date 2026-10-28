A partir de qué salario se aplica la retención en la fuente en Colombia 2026: Umbral mínimo en pesos

Entender sobre la retención en la fuente es fundamental tanto para personas naturales como para empresas en todo el país, ya que no es un impuesto en sí mismo, sino un anticipo de impuestos (como la declaración de renta o IVA) que se recauda de forma gradual.

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Su importancia radica en varios puntos clave como: Evitar un impacto financiero fuerte al momento de declarar, evita sanciones costosas y permite la planificación para empleados y contratistas.

¿Qué es la retención en la fuente sobre el salario?

La retención en la fuente (Retefuente) es un recaudo anticipado del impuesto sobre la renta. En lugar de esperar a que llegue la declaración para pagar todo lo que corresponda, algunos valores se van descontando durante el año cuando recibe determinados ingresos.

Esa plata no desaparece. Si posteriormente debe presentar declaración de renta, las retenciones que le practicaron durante el año se descuentan del impuesto que resulte en su declaración. Si sus retenciones y otros anticipos superan el impuesto finalmente liquidado, podría terminar con un saldo a favor.

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Impuestos sobre los que se aplica la retención:

El recaudo anticipado por parte del gobierno nacional aplica para tributos como:

Impuesto de Renta

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Impuesto de Timbre

Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)

¿A partir de qué salario se aplica la retención en la fuente en Colombia?

La tabla de retención para ingresos laborales empieza a generar retención cuando el ingreso laboral gravado supera 95 UVT. Para 2026, la DIAN fijó cada UVT en $52.374, así que 95 UVT equivalen a $4.975.530.

Este número es el límite de la base gravable mensual después de hacer la depuración que corresponda.

¿La retención en la fuente se pierde si no se declara renta?

La retención es un anticipo del impuesto. Si no está obligado a declarar, conviene revisar su situación tributaria antes de asumir que ese dinero simplemente se pierde, porque en algunos casos una persona puede presentar declaración voluntariamente cuando cumple las condiciones legales y evaluar si existe un saldo a favor.

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