Firma de abogados del presidente pidió a la DIAN acuerdo de pagos un día después de su elección

El domingo 21 de junio el abogado Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia en segunda vuelta.

Al día siguiente, lunes 22 de junio, a las 4:50 de la tarde, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, confirmó mediante correo electrónico que habían recibido una solicitud de la firma de abogados De la Espriella Lawyers Enterprises SAS para acceder a una facilidad de pago.

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La empresa De la Espriella Lawyers incumplió varios pagos de IVA y retención en la fuente. De acuerdo con información presentada a la Dian por la propia firma tenían pagos de IVA vencidos desde noviembre de 2025, enero de 2026, y marzo de 2026. Y además pagos no efectuados de retenciones en la fuente de mayo y junio de 2026.

Es muy grave que un agente retenedor no traslade a la Dian los pagos que recibe de terceros dentro de los plazos legales. El código penal incluso establece pena de 48 a 108 meses de prisión para la persona que incumpla la obligación.

El presidente de Colombia para la fecha de la solicitud seguía siendo Gustavo Petro pero en la DIAN sabían que el solicitante era la firma De la Espriella Lawyers Enterprises SAS, fundada por el presidente electo Abelardo de la Espriella y de la cual seguía y sigue siendo accionista, de acuerdo con los documentos que reposan en esa entidad.

El 26 de junio, la cuñada del presidente Lilian Pineda Aruachán, hermana melliza de le primera dama, actuando como representante legal de la sociedad De la Espriella Lawyers, le confirió poder para representar a esa empresa en el trámite ante la DIAN al abogado Andrés Felipe Velásquez.

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Apenas doce días después, el 7 de julio, en tiempo inusualmente rápido, la Dian concedió el acuerdo de pagos a la empresa De la Espriella Lawyers para pagar esos impuestos atrasados. Debían 1.261 millones de pesos, sin contar las multas, y el acuerdo les rebajó la suma a menos de 859 millones.

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Un mes y cinco días después, el 12 de agosto, Andrés Felipe Velásquez Reyes, el abogado que representó a la firma De la Espriella Lawyers en este trámite, se posesionó como director de la DIAN ante el ministro de Hacienda.

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Es decir, quedó a cargo de la ejecución de un acuerdo de pagos que él había suscrito unos días antes con la entidad que ahora dirige.

Ayer, le mandé unas preguntas al doctor Velásquez. La Dian me escribió diciendo que me las responderían anoche, pero eso nunca pasó. En cambio, emitieron un comunicado en respuesta a una declaración de la representante María Fernanda Carrascal, quien, junto con su equipo legislativo, descubrió el caso que hoy les contamos en El Reporte Coronell.

A las 8:20 de la noche, mientras yo esperaba las respuestas del funcionario público Velásquez, él, devotamente, público el siguiente mensaje en X: “Proverbios Capítulo 26: versículos 4 y 5: ‘Nunca respondes al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merce su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión”.

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El comunicado sostiene que no hay conflicto de interés porque el acuerdo de pagos se firmó con el gobierno anterior, pero olvida que debe ser ejecutado por este gobierno y que el director de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez, lo suscribió como apoderado de De la Espriella Lawyers.

También la firma De la Espriella Lawyers emitió un comunicado, muy en línea con el de la Dian, amenazando con acciones legales contra la legisladora.

El Reporte Coronell tuvo comunicación con la representante María Fernanda Carrascal:

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Así como le indagué a la DIAN por este asunto y no he recibido respuesta, también le pregunté al presidente Abelardo de la Espriella. A través de un mensaje de WhatsApp y dos correos electrónicos a la señora secretaria de información y prensa, María Fernanda Sandoval, le envié cinco respetuosas preguntas al jefe de Estado. A esta hora aún no he recibido la respuesta. Cuando me conteste, les contaré.