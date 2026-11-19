Las licoreras y empresas distribuidoras advierten que encarecer los licores legales impulsa el consumo de licor adulterado o de contrabando. Así mismo, creen que mayores cargas tributarias reducen la demanda formal, golpean la rentabilidad y amenazan la sostenibilidad de los negocios.

Pero, desde otro punto de vista, en el debate también se plantea que gravar bebidas alcohólicas puede servir para aumentar el recaudo estatal, bajo el argumento de que su demanda tiende a ser poco sensible al precio o de que busca desincentivar el consumo.

¿Qué opinan los gremios y organizaciones?

Red papaz respalda subir el impuesto a los licores. Carlos Jiménez Barragán, Vocero de esta corporación, opina que “cuando estas bebidas son baratas y están en todas partes, aumenta su consumo y accesibilidad en niños, niñas y adolescentes”. Así mismo, recalca que actualizar el tributo hace que el alcohol sea menos accesible a los jóvenes, protegiendolos de enfermedades y situaciones de violencia.

En contraparte, importadores de licores y dueños de gastrobares, han expresado inquietud por el impacto de mayores gravámenes a cervezas y bebidas sobre los costos operativos y el consumo en establecimientos formales. También consideran que la presión no puede ir sobre un sector que mueve una gran parte de la economía del país, que aporta al turismo y genera empleabilidad.

Camilo Ospina, presidente de ASOBARES, opina qué este impuesto es “un golpe certero al portafolio de ventas del sector gastronómico, de turismo y de entretenimiento nocturno”. De la misma manera, enfatiza que después de la reforma laboral el costo de mantenimiento para un establecimiento incrementó en un 25%, siendo esta propuesta tributaria perjudicial para el comercio, teniendo en cuenta que a mayores costos para los clientes y menores márgenes para los negocios.

Reactivación económica de bares y restaurantes con Bar Week 2026

Para enfrentar la caída del consumo, que ya ha dejado cerca de 4.400 establecimientos formales cerrados en el país hasta septiembre de 2026, ASOBARES impulsará en la capital el evento Bar Week Bogotá.

La iniciativa se realizará del 28 de noviembre al 7 de diciembre con la participación de más de 60 bares, gastrobares, cafés y restaurantes que esperan atraer a más de 20.000 asistentes. Durante diez días, los visitantes podrán acceder a una oferta especial de coctelería de autor y aperitivo por 35.000 pesos, buscando dinamizar las ventas, proteger el empleo y fortalecer la economía nocturna y turística de la ciudad.