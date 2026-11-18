Tras nueve años dirigiendo el gremio, María Claudia Lacouture renunció a la Cámara de Comercio Colombo Americana – AmCham Colombia. La razón es que liderará, desde Panamá, la agenda de turismo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La renuncia se hará efectiva el 18 de diciembre de 2026 y adelantarán un proceso de selección de acuerdo a las políticas internas de la asociación.

“La Junta destaca su manejo de la relación bilateral. Bajo su liderazgo, la Cámara mantuvo un diálogo permanente y de confianza con la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial (USTR), así como con las autoridades colombianas. Ese trabajo fortaleció los vínculos entre los dos países, aun en momentos exigentes”, señaló el gremio.

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La Cámara también destacó su gestión cercana con los afiliados y la construcción de un equipo comprometido y profesional.

En su carta de renuncia, Lacouture expresó que se va con gratitud.

“Estos 9 años no estuvieron exentos de dificultades, pero fueron, por encima de todo, años de aprendizaje, de obra compartida y también de éxitos. Tuve el privilegio de trabajar bajo la orientación de una Junta Directiva cuya calidad humana corrió pareja con su buen juicio. En ella encontré siempre consejo oportuno, confianza sin reservas y respaldo en las horas que más lo exigían”, afirmó.

La exministra de Comercio también resaltó que AmCham Colombia amplió su voz, afirmó su presencia y “llegó a ser interlocutora reconocida y respetada por empresarios, gobiernos y medios de opinión, en Colombia y en los Estados Unidos”.

Sobre su nuevo rol en CAF, Lacouture señaló que esto le permitirá seguir sirviendo al desarrollo y a la integración de nuestra América, y en particular de Colombia.

“La emprenderé desde un sector en cuya fuerza transformadora he creído siempre. El turismo genera riqueza y empleo, acerca territorios largamente distantes y cambia, de manera tangible, la vida de las gentes”, remató.