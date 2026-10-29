La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dejará el cargo el 7 de febrero de 2027

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Christine Lagarde, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, de que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, antes de que concluya su mandato a finales de octubre del próximo año.

El BCE dijo en un escueto comunicado que “el sucesor de la presidenta Lagarde será nombrado por el Consejo Europeo”, como establece el procedimiento de nombramiento establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE).

El Consejo de Gobierno expresó su profundo agradecimiento a la presidenta Lagarde, cuyo mandato comenzó el 1 de noviembre de 2019, y le brindó una larga ovación.

La dimisión de Largade se produce en un momento en el que aumenta mucho la rentabilidad de la deuda soberana de Francia y que la economía de la zona del euro tiene que afrontar una elevada inflación debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

Desde hace tiempo había rumores de que Lagarde dejaría su cargo de presidenta del BCE antes de que se celebren las elecciones presidenciales en Francia, en las que se teme una victoria de la derecha radical de Marine Le Pen.

Hernández de Cos es uno de los candidatos favoritos

De este modo, el actual presidente francés, Emmanuel Macron, podrá influir en la elección del próximo presidente del BCE, que podría ser el español Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y antiguo gobernador del Banco de España, porque es uno de los candidatos favoritos.

Hernández de Cos tiene mucha credibilidad dentro del BCE y ha sido siempre defensor de posturas moderadas en política monetaria.

Otro de los candidatos favoritos es el antiguo gobernador del banco central de Holanda, Klaas Knot, que es defensor de una línea más dura a favor de mantener la inflación bajo control con tipos de interés más elevados.

El Consejo Europeo es el organismo encargado de elegir al presidente del BCE, al igual que a otros cargos de alta responsabilidad en la UE y deberá proponer próximamente a un candidato.

El Consejo Europeo nombra al presidente del BCE para un periodo de ocho años, mandato que no es renovable, y toma su decisión basándose en una recomendación del Consejo.

Previamente, consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE , que está formado por los seis miembros del comité ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales de los países de la zona del euro.

El Consejo Europeo decide mediante una votación por mayoría cualificada

Son los países europeos los que proponen sus candidatos para los puestos de máxima responsabilidad en Europa tras negociaciones en función de en qué instituciones quieren tener un máximo representante.

Alemania ya tiene a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea (CE), por lo que es menos probable que un alemán sea el próximo presidente del BCE.

El 2 de julio de 2019, el Consejo Europeo consideró que Lagarde era la candidata adecuada a la presidencia del BCE.

Hizo la recomendación formal el 9 de julio de 2019 y el Parlamento Europeo y el BCE remitieron sus dictámenes posteriormente.

El próximo año también quedan vacantes: dos puestos más en el comité ejecutivo del BCE porque la economista alemana Isabel Schnabel se va en enero al Fondo Monetario Internacional (FMI), también antes de que concluya su mandato a finales de diciembre de 2027, y porque el mandato del economista jefe, irlandés Philipe Lane, termina a finales de mayo.

Lagarde, que fue ministra de Finanzas de Francia, ha dicho que quería participar en las elecciones presidenciales francesas del próximo año ante la fuerte inestabilidad política que vive el país actualmente, si bien ella misma no quiere ser candidata.

Hasta ahora no ha dicho qué va a hacer tras la dimisión, pero también hubo rumores de que podría asumir la presidencia del Foro Económico Mundial.

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