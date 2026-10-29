¿Cómo saber si un parqueadero cobra la tarifa autorizada para 2026 en Bogotá? Precios por vehículo

En los últimos años, las tarifas de los parqueaderos en Bogotá han han generado un debate lleno de matices debido a los altos costos de algunos establecimientos.

Esta situación se ve agravada por la falta de control: según una estadística del Concejo de Bogotá, en 2025 operaron más de 3.000 parqueaderos en la ciudad, pero solo 1.000 contaban con registro oficial. Esto quiere decir que cerca del 70 % de estas instalaciones funcionan en la informalidad, evadiendo regulaciones y controles.

Lea más: Proponen habilitar dos lotes para solucionar el problema de parqueaderos en Parque Heredia

La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 026 de 2026, el cual establece la actualización de las tarifas máximas permitidas para los parqueaderos fuera de vía (públicos y estacionamientos comerciales) en la ciudad.

Le puede interesar: Terminal de Transportes ampliará las Zonas de Parqueo en más de 13 mil cupos en toda Bogotá.

El valor máximo para el cobro en parqueaderos fuera de la vía pública se reajusta considerando la inflación (IPC), el ajuste del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente del 2026 y las proyecciones en la variación del valor de la tierra.

Conozca los precios de parqueadero para cada vehículo:

Bicicletas:

Tarifa máxima: $10 por minuto.

Con Sello Oro: $0 por minuto.

Motocicletas:

Tarifa máxima: $161 por minuto.

Con Sello Oro: $177 por minuto.

Vehículos, camionetas y vehículos pesados:

Tarifa máxima: $230 por minuto.

Tarifa máxima en parqueaderos con certificación Sello Oro: $253 por minuto.

Tenga en cuenta que estos son los valores máximos, por lo que cada parqueadero puede cobrar un valor inferior de acuerdo con las condiciones de oferta, la demanda donde operen y las condiciones favorables para medios de transporte sostenibles como la bicicleta (certificación sello oro).

Lea también: Parquear moto y carro en un mismo parqueadero: ¿Qué dice Ley de Propiedad Horizontal Ley 675 de 2001

Según la Alcaldía de Bogotá, el certificado Sello Oro es la distinción que valida al establecimiento con los más altos estándares de comodidad, seguridad, calidad, accesibilidad para el parqueo de vehículos de transporte no motorizado y micromovilidad como bicicletas y patinetas eléctricas.

¿Dónde denunciar tarifas excesivas de parqueaderos en Bogotá?

Alcaldía Local correspondiente: Las administraciones locales tienen el deber de vigilar el cumplimiento de las normas, como las tarifas de parqueaderos de su localidad.

Las administraciones locales tienen el deber de vigilar el cumplimiento de las normas, como las tarifas de parqueaderos de su localidad. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) : El proceso se puede realizar de forma virtual, a través de su página web, o presencial en su sede principal en Bogotá y puntos Red CADE.

El proceso se puede realizar de forma virtual, a través de su página web, o presencial en su sede principal en Bogotá y puntos Red CADE. Secretaría Distrital de Movilidad: Responde a solicitudes y trámites del sector vial a través de sus canales con radicación o en sus puntos de atención presencial.

Responde a solicitudes y trámites del sector vial a través de sus canales con radicación o en sus puntos de atención presencial. Plataforma Bogotá Te Escucha: Puede radicar una petición, reclamo o denuncia en línea a través del portal oficial Bogotá Te Escucha.

Cabe destacar que, además de los parqueaderos cerrados, la ciudad dispone de Zonas de parqueo pago en la vía pública. El costo de este servicio se puede consultar directamente en los carteles informativos de la calle o en los canales digitales oficiales, según el tiempo y el lugar donde se estacione.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: