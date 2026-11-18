Salud

La deuda del sistema de salud con los laboratorios farmacéuticos llegó a $5,16 billones en septiembre de 2026 por medicamentos que ya habían sido entregados. De ese total, cerca de $1,5 billones estaban vencidos. Aunque este indicador que evidencia AFIDRO muestra una reducción durante los últimos dos trimestres, las deudas que las compañías consideran de difícil recuperación prácticamente se triplicaron en el último año.

Así lo revela el informe de cartera del tercer trimestre de 2026, presentado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) y la consultora Sectorial, con información de 30 compañías farmacéuticas afiliadas al gremio.

Para entender el alcance de estas cifras, hay que tener en cuenta que la cartera corresponde al dinero que diferentes actores del sistema, como EPS, gestores farmacéuticos, clínicas y hospitales, les deben a los laboratorios por medicamentos que ya recibieron.

Los pagos atrasados disminuyeron, pero todavía suman $1,5 billones

Uno de los resultados que destaca el informe es que la proporción de pagos atrasados bajó por segundo trimestre consecutivo. En marzo de 2026, el 37% de la cartera estaba vencida; en junio pasó al 32% y en septiembre se ubicó en el 28,2%.

En términos sencillos, por cada 100 pesos que les debían a los laboratorios, aproximadamente 28 estaban fuera de los plazos comerciales de pago al cierre de septiembre.

La reducción también se refleja en el valor de las obligaciones: frente a septiembre de 2025, hay $438.000 millones menos en cartera vencida. Sin embargo, el saldo pendiente sigue siendo cercano a $1,5 billones.

La cartera castigada se triplicó en un año

Mientras los pagos atrasados muestran una reducción, otra cifra enciende las alertas de la industria farmacéutica: la cartera castigada llegó a $573.200 millones en septiembre de 2026.

Este concepto hace referencia a las deudas que las compañías consideran de difícil recuperación y que, por esa razón, retiran contablemente de sus cuentas por cobrar. Esto no significa necesariamente que sea imposible recuperar ese dinero, sino que las empresas ya no lo contabilizan como un recurso pendiente de cobro ordinario.

Según el reporte, en septiembre de 2025 esta cartera era de $191.600 millones. En un año prácticamente se triplicó y pasó a representar el 11,1% de la cartera total.

A este panorama se suma el aumento de las obligaciones que llevan más de un año sin pagarse. Estas pasaron de $527.460 millones a $742.820 millones y actualmente equivalen al 14% de la deuda total.

Las farmacéuticas pueden tardar hasta 370 días en recuperar los recursos de las EPS

Otro de los indicadores revisados por AFIDRO y Sectorial es el tiempo que tardan los laboratorios en recuperar el dinero de los medicamentos que ya entregaron.

En septiembre de 2026, el promedio general de recaudo llegó a 177 días. Al cierre de 2023, las compañías esperaban 125 días para recibir esos recursos, lo que representa 52 días adicionales.

La situación es más prolongada cuando se revisan específicamente las obligaciones de las EPS. En la medición general, estas entidades tardan 314 días en pagarles a los laboratorios, es decir, más de diez meses. Además, 72 de cada 100 pesos que les deben están atrasados.

Una segunda medición, que excluye la cartera castigada, muestra que el tiempo de recaudo de las EPS llega a 370 días. Esta cifra aumentó 65 días frente a septiembre de 2025, cuando se ubicaba en 305 días.

Los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de la deuda

El informe también identifica a los actores que concentran las cuentas pendientes. Los gestores farmacéuticos, empresas encargadas de comprar y entregar medicamentos a los pacientes en nombre de las EPS, reúnen el 60,6% de la cartera, según AFIDRO.

En total, estos gestores les deben $3,13 billones a los laboratorios, de los cuales $860.000 millones están atrasados.

Por otra parte, el reporte señala un cambio en el comportamiento de las ventas: el canal comercial pasó de representar 18 de cada 100 pesos en septiembre de 2025 a 26 de cada 100 pesos en septiembre de 2026.

Los giros de la ADRES aumentaron 14,8%

En medio de este panorama, el informe también registra un incremento en los recursos girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

A septiembre de 2026, la entidad había girado $82,1 billones, un 14,8% más que en el mismo periodo de 2025.

AFIDRO reconoce la llegada del nuevo Gobierno y su plan de choque, que contempla medidas para agilizar el flujo de recursos hacia quienes atienden a los pacientes. Entre ellas están la compra de cartera a clínicas y hospitales que atienden pacientes críticos, los créditos a las EPS para pagar a proveedores relacionados con la dispensación de medicamentos y el fortalecimiento del giro directo a las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Las EPS intervenidas registran mayores gastos que ingresos

El documento también presenta un análisis de la situación financiera de las EPS intervenidas y no intervenidas durante el primer semestre de 2026.

Las entidades intervenidas registraron una siniestralidad del 114,3%. Este indicador mide la proporción de los ingresos que se destina a cubrir los gastos de salud. En este caso, significa que por cada 100 pesos que recibieron, gastaron 114,3 pesos.

En las EPS no intervenidas, el indicador fue del 102,6%, una diferencia de 11,7 puntos porcentuales frente a las intervenidas. Aunque ambos grupos registraron gastos superiores a sus ingresos, el resultado fue más alto entre las entidades bajo intervención.

El informe muestra que esta diferencia se ha ampliado con los años. En 2022, las EPS intervenidas registraban una siniestralidad del 108,5%, frente al 107,3% de las no intervenidas. Para 2025, los indicadores llegaron al 119,6% y al 104,5%, respectivamente.

¿Qué medidas contempla el plan de choque para el sistema de salud?

En el análisis presentado por Sectorial se identifican tres dificultades principales que enfrenta el sistema: la insolvencia de las EPS intervenidas, los retrasos en los pagos a la red hospitalaria y la situación de los pacientes de alto costo.

Sobre este último punto, el documento señala que pacientes con VIH y oncológicos atendidos entre junio y agosto no tuvieron giros de recursos a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).

Frente a estas dificultades, el plan de choque contempla cinco mecanismos financieros:

Compra prioritaria de cartera: dirigida a clínicas y hospitales que atienden pacientes críticos.

dirigida a clínicas y hospitales que atienden pacientes críticos. Destrabar los presupuestos máximos: mediante la revisión de los procesos de validación para facilitar la postulación de las EPS.

mediante la revisión de los procesos de validación para facilitar la postulación de las EPS. Fortalecer el giro directo a las IPS: consolidando la información de los contratos para facilitar los pagos sin intermediación.

consolidando la información de los contratos para facilitar los pagos sin intermediación. Gestión de recursos ante el Ministerio de Hacienda: con la revisión del auto de seguimiento de la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional.

con la revisión del auto de seguimiento de la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional. Créditos a las EPS: préstamos a 24 meses, con 12 meses de gracia y tasa IBR, destinados a pagar a los proveedores encargados de la dispensación de medicamentos a la población en riesgo.

El balance del tercer trimestre muestra dos situaciones que conviven: por un lado, disminuyó la proporción de pagos atrasados y aumentaron los giros de la ADRES; por otro, crecieron las deudas de difícil recuperación y las obligaciones que llevan más de un año pendientes. El reto sigue siendo mejorar el flujo de recursos entre los diferentes actores del sistema para que los pagos por los medicamentos y servicios ya entregados puedan realizarse oportunamente.