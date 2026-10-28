¿Cuánto se pagará por el bono de Colombia Mayor? Personas que tienen derecho a recibirlo y más

De fondo: Imagen de referencia de un adulto mayor (Crédito: Getty Images). A la izquierda se encuentra el logo de Colombia mayor, subsidio otorgado por el Gobierno Nacional.

El programa de Protección Social al Adulto Mayor ‘Colombia Mayor’ está vigente desde la promulgación de la Ley 797 de 2003, la cual reformó la Ley 100 de 1993 y creó un fondo especial para la vejez.

Esta iniciativa busca amparar y cuidar a los adultos mayores mediante la entrega de un subsidio monetario mensual, dirigido especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, viven en condiciones de pobreza extrema o no cuentan con una pensión.

En ese mismo sentido, Prosperidad Social actúa como un organismo del Gobierno Nacional, el cual define las políticas, programas y proyectos orientados a la asistencia, atención y reparación integral de las víctimas del conflicto. Además, impulsa la inclusión social, el apoyo a comunidades vulnerables y su reactivación económica y social.

¿Quiénes y cómo pueden acceder al subsidio de Colombia Mayor?

Para inscribirse, el adulto debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (actualmente 57 años para mujeres y 62 para hombres) Ser colombiano. Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional. Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con SISBÉN IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

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El sitio web de Prosperidad Social confirmó que, para realizar el registro, las personas interesadas deben ingresar a su página web oficial y dirigirse al menú Programas, donde encontrarán el enlace de acceso al Gestor de Información Financiera.

También podrán ingresar a través del botón flotante ubicado en el costado derecho de la página principal de Prosperidad Social, que dirige directamente al aplicativo.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de Colombia Mayor?

De acuerdo con la información difundida por Prosperidad Social, en este ciclo:

2.850.685 personas mayores recibirán una transferencia de hasta 230.000 pesos.

La inversión destinada a este ciclo es de 669.581 millones de pesos.

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¿Dónde se puede cobrar el subsidio de Colombia Mayor?

Según la entidad, los pagos se realizarán por los operadores SuperGiros y SuRed, que cuentan con puntos de atención en zonas rurales y urbanas en el país.

“Confiamos en que el Congreso de la República nos acompañará en esta causa social para cumplirles con el programa Colombia Mayor. Los nuevos recursos que necesitamos dependen ahora de lo que suceda en el Congreso. Superar la pobreza es tarea de todos”. Así lo confirmó la directora de Prosperidad Social, Sandra Suarez.

La entidad recomienda tener en cuenta los canales oficiales y reitera que ningún funcionario o intermediario está autorizado para cobrar por realizar trámites del programa de Colombia Mayor.