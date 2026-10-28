Air Canada incorpora el Boeing 787-8 Dreamliner en sus rutas entre Bogotá, Toronto y Montreal

Vuelos en Air Canadá. Foto: Getty Images / Anunciando nueva ruta, Air Canada aumenta sus vuelos entre Colombia y Canadá( Thot )

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Air Canada fortaleció su operación en Colombia con la incorporación esta semana del Boeing 787-8 Dreamliner en sus rutas directas entre Bogotá y las ciudades canadienses de Toronto y Montreal.

La aeronave cuenta con 255 asientos distribuidos en tres cabinas: Signature Class, Premium Economy y Economy, que ofrecen distintas alternativas para los pasajeros que viajan por turismo o negocios.

La operación contempla ocho vuelos semanales desde Bogotá hacia Canadá, con cuatro frecuencias para cada ciudad.

Así operarán las rutas de Air Canada

A partir del 25 de octubre, los vuelos entre Bogotá y Montreal operarán los martes, miércoles, viernes y domingos.

Por su parte, la ruta Bogotá-Toronto tendrá frecuencias los lunes, martes, jueves y sábados, desde el 26 de octubre de 2026.

Con esta programación, los martes habrá salidas desde Bogotá hacia ambas ciudades canadienses.

Además de fortalecer la conexión directa entre Colombia y Canadá, los pasajeros podrán acceder, a través de los centros de conexión de Toronto y Montreal, a destinos en Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia.

Air Canada destaca el mercado colombiano

Rocky Lo, director ejecutivo de Ventas Internacionales de Air Canada, señaló que Colombia es un mercado estratégico para la compañía y afirmó que la incorporación del Dreamliner refleja la confianza de la aerolínea en el país y su apuesta por la conectividad internacional.

La operación también busca acompañar el crecimiento de los viajes por turismo y negocios entre ambas naciones.

A esta oferta se suman las rutas de temporada que conectan Cartagena con Toronto y Montreal, una operación que facilita la llegada de viajeros canadienses al Caribe colombiano.

Luis Noriega, director de ventas y comercial para América Latina y el Caribe de Air Canada, destacó el papel de Bogotá en la conectividad entre ambos países y señaló que la incorporación del nuevo avión busca ampliar las oportunidades para el turismo, los negocios y el intercambio bilateral.