Dólar HOY 28 de octubre 2026 en Colombia: ¿La divisa extranjera se mantiene a la baja?

El dólar estadounidense es la divisa más usada en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos. Por ello, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, lo que involucra un monitoreo constante por parte de ciudadanos, empresarios e inversionistas.

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Banco de la República

Para este 28 de octubre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.148,02 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 27 de octubre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del miércoles con una baja de decrecimiento de $9.92 pesos colombianos.

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Tasa de cambio

En Colombia, las casas de cambio definen los valores de compra y venta de manera independiente. Para este 28 de octubre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,122 - Venta a $3.211

Compran a $3,122 - Venta a $3.211 Cali: Compran a $3.100 - Venta a $3.265

Compran a $3.100 - Venta a $3.265 Cúcuta: Compran a $3.150 - Venta a $3.190

Compran a $3.150 - Venta a $3.190 Medellín: Compran a $3.051 - Venta a $3.165

Compran a $3.051 - Venta a $3.165 Pereira: Compran a $3.100 - Venta a $3.190

En las operaciones cambiarias el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas, antes de realizar cualquier operación cambiaria.

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Euro a peso colombiano

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.497,19 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un incremento de $11,41 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0.33%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense es la moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este miércoles 28 de octubre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.238,30 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró un incremento de $8,14 pesos colombianos, equivalente al 0,37%

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este miércoles , el barril de Brent abrió con una cotización de 111,47 dólares, lo que representa una ganancia del 1,93% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 111,77 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 107,87 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este miércoles, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 80.813 dólares, lo que representa una variación de 810 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 1,01%.

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